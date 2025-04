Der Schulleiter der Grundschule Betzdorf hat so einige Wandlungen der Einrichtung erlebt und mitgestaltet. Nun verlässt Jörg Pfeifer die Martin-Luther-Grundschule. Seit 2007 hat er die Stelle in Betzdorf inne. Zuvor war er seit Herbst 2001 Konrektor an der Grundschule Elkenroth. Wie die zuständige Aufsichtsrats- und Dienstleistungsdirektion (ADD) unserer Zeitung auf Anfrage bestätigt, wird Pfeifer zur Grundschule Oberbieber, einem Stadtteil von Neuwied, versetzt. Und zwar bereits direkt im Anschluss an die Osterferien am kommenden Montag, 28. April. Nach Informationen unserer Zeitung ist die Elternschaft darüber am vergangenen Mittwoch auf digitalem Weg über die Webplattform Schulmanager informiert worden, am gleichen Tag der ADD-Bestätigung. Darin bestätigt er seine Versetzung nach einem erfolgreichen Bewerbungsverfahren. Der Elternbrief liegt unserer Zeitung vor.

Wie die ADD unserer Zeitung antwortet, werden nach dem Weggang des langjährigen Schulleiters im Kreis Altenkirchen dann zwei Grundschulleiterstellen vakant sein. Die bisherige Rektorin der Friesenhagener Grundschule ist zum 1. April in den Ruhestand versetzt worden. Ein Bewerbungsverfahren läuft. Ab dem 1. August sind laut ADD daneben die Leiterstellen an den Grundschulen Niederfischbach (Verfahren noch nicht abgeschlossen) und Altenkirchen (Verfahren eröffnet) vakant.

Konrektorin übernimmt übergangsweise, benachbarte Schulleiterin unterstützt

Pfeifers Position wird nun ausgeschrieben. Laut seinem Schreiben und der ADD-Antwort an uns werden seine Aufgaben bis zur Neubesetzung von seiner Stellvertreterin, Konrektorin Nicole Fasel-Rödder, übernommen. Außerdem hat die ADD eine erfahrene, benachbarte Schulleiterin mit vier Lehrerwochenstunden mit der Mitführung der Schulleitungsaufgaben betraut. In Pfeifers Schreiben an die Eltern nennt er hier „Frau Schumann“. Es gibt in direkter Nachbarschaft nur eine Grundschule, deren Schulleiterin mit Nachnamen Schumann heißt: die Grundschule Gebhardshain mit ihrer Rektorin Valerie Schumann.

Pfeifer selbst stand unserer Zeitung nicht für ein Gespräch über seinen Wechsel zur Verfügung. In dem Brief an die Eltern bedankt er sich bei der gesamten Schulgemeinschaft für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit seit 2007. Eine offizielle Verabschiedung werde im Nachgang stattfinden. Wertschätzende Worte für den scheidenden Schulleiter findet der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, der Trägerin der Grundschule.

i Tausende Schüler wurden über viele Jahre am alten Standort in der Martin-Luther-Grundschule unterrichtet. Daniel-D. Pirker

Joachim Brenner erinnert vor allem an den Umbau und die Sanierung des heutigen Standorts im Gebäude der ehemaligen Bertha-von-Suttner-Realschule in der Schützenstraße. Im September 2021 fand die Einweihung statt. Mit dem Umzug ging auch die Einführung eines neuen Ganztagsangebots einher. „Gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Nicole Fasel-Rödder haben wir optimale schulische Rahmenbedingungen am neuen Standort geschaffen und diese stets im Sinne der Schulgemeinschaft weiterentwickelt“, so Brenner. Pfeifer wünsche er nun „alles Gute auf diesem neuen beruflichen Abschnitt, der ihn näher an seine Wahlheimat führt“.

Voll des Lobes blickt auch Betzdorfs Stadtbürgermeister, Johannes Behner, auf das Wirken von Pfeifer. Über viele Jahre habe er die Grundschule mit großem Engagement, fachlicher Kompetenz und pädagogischem Feingefühl geführt. „Unter seiner Leitung wurde die Schule nicht nur zu einem Ort des Lernens, sondern auch des Miteinanders und des Vertrauens. Sein Einsatz für die Schülerinnen und Schüler, das Kollegium und die gesamte Schulgemeinschaft war geprägt von Menschlichkeit und einem klaren Blick für das Wesentliche“, so Behner.

Der Umzug in das Gebäude der ehemaligen „Bertha“ war eine der größten Veränderungen während Pfeifers Zeit als Rektor. Doch auch die vielen Jahre am ursprünglichen Standort in der Martin-Luther-Grundschule waren von tiefgreifenden Wandlungen geprägt. Zu diesem Schuljahr wurde die Grundschule etwa in das Startchancenprogramm aufgenommen, das sich an Schulen mit einem hohen Anteil an benachteiligten Schülern richtet.