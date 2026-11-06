Was Hausbesitzer wissen müssen Betzdorf soll schöner werden – auch die Privatgebäude Daniel-D. Pirker 06.11.2026, 18:15 Uhr

i Die Innenstadt Betzdorfs genießt nicht den besten Ruf. Die Umsetzung des Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) könnte dies ändern. Thomas Leurs

Betzdorf steht vor immensen Herausforderungen – die ohne Fördergelder kaum schaffbar sind. Ein Zukunftskonzept soll die Voraussetzung liefern für entsprechende Subventionen. Eine zentrale Rolle spielen private Besitzer von Gebäuden. Wieso?

„Ach, wie schön ist es in Hachenburg.“ Diese Einschätzung ist im Betzdorfer Ortsgespräch so sinngemäß nicht selten zu hören. Oft folgt dann: „...aber im Vergleich zu Betzdorf...“ Hachenburg hat einen historischen Alten Markt. Und Betzdorf? Ein zentraler öffentlicher Platz fehlte bislang.







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