Was Hausbesitzer wissen müssen
Betzdorf soll schöner werden – auch die Privatgebäude
Die Innenstadt Betzdorfs genießt nicht den besten Ruf. Die Umsetzung des Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) k
Die Innenstadt Betzdorfs genießt nicht den besten Ruf. Die Umsetzung des Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) könnte dies ändern.
Thomas Leurs

Betzdorf steht vor immensen Herausforderungen – die ohne Fördergelder kaum schaffbar sind. Ein Zukunftskonzept soll die Voraussetzung liefern für entsprechende Subventionen. Eine zentrale Rolle spielen private Besitzer von Gebäuden. Wieso?

Lesezeit 2 Minuten
„Ach, wie schön ist es in Hachenburg.“ Diese Einschätzung ist im Betzdorfer Ortsgespräch so sinngemäß nicht selten zu hören. Oft folgt dann: „...aber im Vergleich zu Betzdorf...“ Hachenburg hat einen historischen Alten Markt. Und Betzdorf? Ein zentraler öffentlicher Platz fehlte bislang.
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