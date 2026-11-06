Betzdorf steht vor immensen Herausforderungen – die ohne Fördergelder kaum schaffbar sind. Ein Zukunftskonzept soll die Voraussetzung liefern für entsprechende Subventionen. Eine zentrale Rolle spielen private Besitzer von Gebäuden. Wieso?
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„Ach, wie schön ist es in Hachenburg.“ Diese Einschätzung ist im Betzdorfer Ortsgespräch so sinngemäß nicht selten zu hören. Oft folgt dann: „...aber im Vergleich zu Betzdorf...“ Hachenburg hat einen historischen Alten Markt. Und Betzdorf? Ein zentraler öffentlicher Platz fehlte bislang.