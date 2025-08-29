Alle Vereine der Stadt sind eingeladen, beim traditionellen Umzug der Betzdorfer Schützen mitzuwirken. Auch wird erstmals ein Bayerischer Abend zum Auftakt des Schützenfests gefeiert. Was es mit den Neuerungen auf sich hat.

Ein Bayerischer Abend und Vereine beim Umzug: Es wird einige Neuerungen geben beim traditionellen Betzdorfer Schützenfest, das die Stadt an Sieg und Heller vom 12. bis 15. September feiern wird. Stadtbürgermeister Johannes Behner, die Vorsitzende des Schützenvereins, Sabina Kniep, die Vorstandsmitglieder Thomas Schmidt und Brigitte Barth, Citymanager Kevin Wallimann und die Majestäten, Schützenkönigin Eva Schumacher und Kaiserin Katja Lück, stellten das Programm erstmals auf dem Schützenplatz, an Ort und Stelle, vor.

„Ich freue mich schon sehr auf das Schützenfest, zumal wir zum ersten Mal einen Bayerischen Abend feiern werden“, sagt der Stadtbürgermeister. Man wolle damit bewusst weg vom „Ballermann am Samstagabend“ hin zu einer Tradition im Oktoberfeststil, mit bayerischem Bier und Trachten. „Es ist gewünscht, dass Besucher auch im Dirndl und in Lederhose kommen“, betont Schützenkaiserin Katja Lück. Ob nun in Tracht oder Zivil – die Besucher dürfen sich am Schützenfestsamstag auf den Auftritt der Band Die Skilehrer freuen, Einlass ins Zelt ist ab 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Auf dem Platz stehen wie jedes Jahr Fahrgeschäfte für Kinder und Erwachsene bereit.

i Die Stadtkapelle wird beim Betzdorfer Schützenfest wieder eine wichtige Rolle spielen. Kevin Wallimannn. Stadt Betzdorf

Anders als im Vorjahr wird am Samstag zuvor wieder der große Zapfenstreich zu Ehren der Majestäten mit der Betzdorfer Stadtkapelle zelebriert. Die Schützen marschieren um 18.15 Uhr vom Rathaus zunächst zum Ehrenmal im Rainchen, um einen Kranz niederzulegen, kommen dann zurück, die Stadtkapelle gibt ein Platzkonzert und intoniert den Zapfenstreich. Vor einem Jahr musste die Zeremonie wegen einer Brandruine in der Fußgängerzone ausfallen. „Wir sind froh, dass wir nun wieder zu dieser Tradition zurückkehren können“, sagt Sabina Kniep. Auch der Krönung am Rathaus am Schützenfestsonntag und der Parade am Rampenwendel steht keine Ruine mehr im Weg. „Es wird alles traditionell stattfinden wie sonst auch“, betont Wallimann. Um 14.30 Uhr setzt sich ab der Stadthalle der Festzug mit Kapellen und befreundeten Schützenvereinen zur Krönungszeremonie am Rathaus in Bewegung.

Die Betzdorfer Schützenkönigin Eva Schumacher freut sich auf ihren großen Tag, ist aber auch, wie sie gesteht, „ein bisschen nervös“. Die 24-Jährige ist ein Eigengewächs des Betzdorfer Schützenvereins, seit jungen Jahren dabei. Exakt vor zehn Jahren, erzählt die junge Frau, war sie Jungschützenkönigin und danach auch Jungschützenkaiserein. Nach der Krönung und der Parade am Rampenwendel in der Bahnhofstraße marschiert der Tross zum Schützenplatz.

i Auch in diesem Jahr zieht der Festzug durch die Innenstadt - vielleicht verstärkt durch weitere Betzdorfer Vereine. Kevin Wallimann. Stadt Betzdorf

Beim traditionellen Umzug durch die Stadt können die Zuschauer vielleicht trotzdem etwas Neues erleben: Stadtbürgermeister Johannes Behner hat nämlich die Idee, dass erstmals in der Geschichte des Schützenfestes Betzdorfer Vereine beim Umzug mitmarschieren und sich präsentieren können. „Wir haben alle Vereine angeschrieben und sie eingeladen“, erzählt Behner. Die Stadt möchte damit den Volksfestcharakter des Schützenfestes hervorheben und die Identifikation und das Gefühl „Wir sind Betzdorf“ stärken.

Die Betzdorfer Bürger sind auch wieder eingeladen, zum Auftakt des Schützenfestes am Freitagabend, 18 Uhr, zum traditionellen Fassanstich zu kommen. Einlass ins Festzelt ist um 20 Uhr. Dann spielt die heimische Band Elevation zum Schützenrock auf. Der Eintritt ist frei. Nachdem am Schützenfestmontag die Majestäten mit ihrem Hofstaat von der Königsresidenz „Zur Linde“ ins Festzelt eingezogen sind, beschließt der Spätschoppen traditionell das Schützenfest. Das Festzelt ist ab 14 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Es spielt die Stadtkapelle Betzdorf und am späten Nachmittag übernimmt dann „Kult-DJ-Ikone Hansi“. Der Montag ist wie immer Familientag: Die Schausteller bieten Fahrten zu ermäßigten Preisen an.

Karten für den Auftritt der Band Die Skilehrer gibt es im Vorverkauf für 8 Euro bei der Westerwaldbank, im Bürgerbüro und im Lokal „Zur Linde“.