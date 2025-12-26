Neue Zukunft für Restaurant Betzdorf investiert 500.000 Euro in Stadthalle Daniel-D. Pirker 26.12.2025, 06:00 Uhr

i Die Stadthalle in Betzdorf wurde am 10. November 1984 eingeweiht. Wie es mit dem Gebäude weitergeht, war lange mit einem Fragezeichen versehen. Thomas Leurs

Immer mehr entwickelte sich die Stadthalle zum Sorgenkind der Betzdorfer Kommunalpolitik. Doch damit soll Schluss sein. 400.000 Euro will die Stadt investieren. Dabei soll vor allem dem Restaurant eine neue Perspektive gegeben werden.

Die Wiedereröffnung der Hellerklause am 2. Januar 2026 sorgt in Betzdorf für Hoffnung. Damit gibt es endlich wieder einen Kneipenbetrieb in der Stadthalle. Doch was soll mit dem Restaurant geschehen, das sich darüber befindet?Über die Jahrzehnte hatten bereits so einige Gastronomen ihr Glück in der guten Stube der Stadt versucht.







