Noch bis Montag feiert Betzdorf sein Schützenfest. Ein Höhepunkt: der Festzug. Dabei wurde auch deutlich, was die Traditionsveranstaltung bis heute ausmacht.

. Vier Tage lang, vom 12. bis 15. September 2025 feierten die Betzdorfer an diesem Wochenende ihr beliebtes Schützenfest auf dem Schützenplatz in „Hohenbetzdorf“. Seit über eineinhalb Jahrhunderten ist das Schützen- und Volksfest ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in der Stadt an Sieg und Heller.

Der Sonntag stand traditionell ganz im Zeichen des großen Festzuges, der unter den Klängen der Stadtkapelle Betzdorf die designierte Schützenkönigin Eva Schumacher in Begleitung von Dominik Ketzer, Kaiserin Katja Lück mit Prinzgemahl Thomas Schmidt und Jungschützenkönig Jan Lück mit Prinzessin Laura Scharrenbach an der Stadthalle abholte. Ihnen folgten zahlreiche Gastvereine und zum Schluss der CVJM Betzdorf mit vielen seiner Mitglieder.

i Die Vorsitzende des Schützenvereins Sabina Kniep begrüßt die zahlreichen Zuschauer. Gaby Wertebach

Die Vorsitzende des Schützenvereins Sabina Kniep übernahm vom Balkon des Rathauses aus die Begrüßung der zahlreichen Zuschauer. Sie bedankte sich im Namen des ganzen Schützenvereins besonders bei der Stadt Betzdorf für die Unterstützung und den reibungslosen Ablauf. Dass sie ein Ständchen von der Betzdorfer Stadtkapelle bekam, damit hatte sie allerdings nicht gerechnet und freute sich sichtlich darüber. Fiel doch ihr Geburtstag ausgerechnet auf den Schützenfest-Sonntag. Behner gratulierte ihr herzlich und bedankte sich bei der Vorsitzenden dafür, dass sie seit vielen Jahren die Vorbereitung des Festes übernimmt.

Es sei ein besonderer Tag für die Stadt Betzdorf, so Bürgermeister Johannes Behner. Er kenne die Schützenkönigin Eva Schumacher als eine Frau, die mit Leidenschaft und Lebensfreude mitten im Leben stehe. Sie sei jemand, die Gemeinschaft lebe und liebe und Menschen zusammenführe – genau das mache sie zu einer großartigen Schützenkönigin. Vom ersten Schuss an im letzten Jahr seien er und der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Joachim Brenner, dabei gewesen, bis hin zu Schumachers Freudentränen, als feststand, dass sie die neue Königin sei. Diese Emotion, Freude und Stolz werde er persönlich nie vergessen. Als Zeichen der Wertschätzung und Verbundenheit überreichte er das Geschenk der Stadt Betzdorf, das Eva Schumacher immer an diesen besonderen Moment erinnern soll.

i Die neue Schützenkönigin Eva Schumacher mit Gefolge. Gaby Wertebach

Die Krönung der Schützenkönigin durch Sabina Kniep am Rathaus war der emotionale Höhepunkt des Festwochenendes. Unter großem Beifall der Zuschauer nahm die neue Majestät anschließend ihr Ehrengeschenk aus den Händen des Bürgermeisters entgegen und der freute sich über die tolle Stimmung, das bunte Bild, das sich mit den vielen Anwesenden bot.

Nach dem Platzkonzert der Stadtkapelle Betzdorf und der Nationalhymne vor dem Rathaus stand der Hofstaat Spalier. Anschließend marschierten die neue Schützenkönigin mit ihrem Begleiter und dem Gefolge zum Rampenwendel zur Parade. Im Festzelt auf dem Schützenplatz dankte Sabina Kniep dem scheidenden König Dirk Meyer und Gattin Angelika, anschießend wurden Rita und Ignatz Hof zum Hauptmann befördert und Brigitte Barth für ihre Dienste für den Verein geehrt.

i Der CVJM Betzdorf bot mit 38 Mitgliedern im Zug ein buntes und fröhliches Bild. Gaby Wertebach

Trotz aller Freude über die gelungene Königskrönung und die vielen traditionellen Elemente des Festes zeigte sich die Vorsitzende des Schützenvereins, Sabina Kniep, die mit ihrem Team viel Mühe in die Programmveranstaltung investiert hatte, im Gespräch mit unserer Zeitung enttäuscht über die Resonanz: „Wir haben so lange überlegt, was wir Besonderes bieten können und hätten besonders am Samstagabend mit mehr Besuchern gerechnet. Schließlich können die Schilehrer auf über 45 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken, wurde mehrfach ausgezeichnet und sind durch zahlreiche TV- und Radioauftritte einem großen Publikum bekannt.“

Und wenn auch in diesem Jahr nicht jeder Programmpunkt die erhoffte Resonanz fand, bleibt die Mischung aus Tradition, Musik, Geselligkeit und dem Höhepunkt, der Königskrönung ein lebendiges Zeichen für das Miteinander in der Stadt.