Krell-Passage verschönert Betzdorf bringt Farbe in die Stadt Claudia Geimer 26.11.2026, 20:00 Uhr

i Die Krell-Passage ist aufgehübscht worden. Die neue Lok-Galerie erfreut die Passanten. Claudia Geimer

Mit bunten Lokomotiven wird die Krell-Passage in Betzdorf zum Blickfang. Die Gestaltung ist Teil eines größeren Projekts, mit dem die Stadt ihr Erscheinungsbild aufwerten und das Sicherheitsgefühl verbessern möchte. Doch es gibt es noch Hürden.

Farbe in die Stadt – so lautet der Titel eines Projekts, das die Stadt Betzdorf in den vergangenen Monaten in Angriff genommen hat. Jüngstes Beispiel ist die von dem Graffiti-Künstler Julian Irlich vorgenommene Gestaltung der Krell-Passage. Der Siegener hat bereits einige Projekte zusammen mit der Jugendpflege durchgeführt.







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