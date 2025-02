Bereits ein Interessent Betzdorf: Aus alter Grundschule sollen Wohnungen werden 28.02.2025, 14:00 Uhr

i An der ehemaligen Martin-Luther-Grundschule in Betzdorf könnten schon in diesem Jahr Bauarbeiten beginnen. Dort sollen in Zukunft Wohnungen entstehen. Thomas Leurs

Im ehemaligen Standor der Martin-Luther-Grundschule in Betzdorf könnten bald Wohnungen entstehen. Das ist Thema auf der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses gewesen. Einen Interessenten soll es bereits geben.

Wohnraum ist knapp, das ist auch in Betzdorf so. Neues Bauland zu schaffen ist in einer Stadt wie Betzdorf durch die topografischen Gegebenheiten schwierig, da die hügelige Landschaft und die steilen Flächen die Erschließung neuer Baugebiete erschweren.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen