Tempo 30 als Lösung? Betzdorf: Ärger um Verkehrslärm in Steinerother Straße Thomas Leurs 01.07.2026, 15:00 Uhr

i Zu viel Lärm an der Steinerother Straße: Das stört die direkten Anwohner. In zwei Anträgen ist das Thema in der jüngsten Stadtratssitzung in Betzdorf gewesen. Thomas Leurs

Die Steinerother Straße zählt zu den wichtigsten Durchfahrtsstraßen in Betzdorf. Sehr zum Leidwesen der Anwohner, denn nicht jeder hält sich an die Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometer.

Wer von Betzdorf in den Westerwald fahren möchte, nutzt in der Regel die Steinerother Straße. Bis auf ein kleines Stück am Anfang gilt dort ein Tempolimit von 50 Stundenkilometern. Doch nicht alle halten sich daran. Das stört die Anwohner der Straße. Doch wie lässt sich das Problem lösen?







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