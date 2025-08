Die Anreise-Odyssee zur Mittelmeerkreuzfahrt mit dem Bus, von der Urlauber aus der Region betroffen waren, wird wohl ein juristisches Nachspiel haben. Wie unsere Zeitung erfuhr, hat ein Teil der Betroffenen (etwa 14 Personen), die den Urlaub mit dem Reiseanbieter Seereisedienst Elbflorenz aus Duisburg wahrgenommen hat, nun anwaltliche Schritte eingeleitet. Das teilt uns Bernd Kuller (58) aus Herford mit. Auch er gehört zu der Reisegruppe, die überwiegend aus Senioren bestand. Die Odyssee, über die unsere Zeitung im Anfang Juni berichtete, habe sie fest zusammengeschweißt, berichtet Kuller.

Rückblick: Wegen eines liegengebliebenen Busses konnte die 45-köpfige Reisegruppe nach ihrer Abfahrt in Weil am Rhein das Kreuzfahrtschiff „Costa Favolosa“ in Genua nicht wie geplant erreichen. Die Senioren mussten eine 27-stündige Bustour über Italien, Frankreich und Spanien zum nächsten Anlegehafen in Barcelona über sich ergehen lassen, ohne Zwischenstopp in einem Hotel oder die Möglichkeit zu duschen.

i Das Kreuzfahrtschiff "Costa Favolosa" konnte die Gruppe schlussendlich in Barcelona erreichen. Bernd Kuller

Die Bedingungen hatten das betroffene Ehepaar Daniel und Anke E. (Name von der Redaktion geändert) aus dem Kreis Altenkirchen sowie eine betroffene Seniorin aus Lahnstein, die mit ihrem Mann an der Reise teilnahm, unserer Zeitung geschildert. Kurz nach der Rückkehr der Urlauber von der Mittelmeerkreuzfahrt fanden sie einen Entschädigungsscheck im Briefkasten vor – in Höhe von 50 Euro pro Person. „Da fühlten wir uns schon arg geohrfeigt“, sagt Bernd Kuller mit Blick auf die Kosten für Auslagen, Verpflegung sowie den Verlust von zwei Urlaubstagen. „50 Euro ist einfach ein lächerlicher Betrag“, sagt er mit Blick auf den individuellen Reisepreis der Urlauber – abhängig von der Kabinenart hat die zwölftägige Reise mehr als 1500 Euro gekostet.

Schon während der Reise hatte man eine Whatsapp-Gruppe etabliert, in der bereits ein enger Austausch zwischen den 45 Urlaubern stattgefunden habe, wie Bernd Kuller im Gespräch mit unserer Zeitung ausführt. Der Seereisedienst wollte sich auch nicht vorab außergerichtlich einigen, da einige Urlauber auch an diesen herangetreten waren. Kurz nach dem Urlaub haben etwa 14 Personen rechtliche Schritte gegen den Reiseanbieter eingeleitet. „Es mag auch sein, dass auch Personen außerhalb der Whatsapp-Gruppe mit Blick aufs Juristische aktiv sind, das entzieht sich aber meiner Kenntnis“, so Kuller.

„Es mag auch sein, dass auch Personen außerhalb der Whatsapp-Gruppe mit Blick aufs Juristische aktiv sind, das entzieht sich aber meiner Kenntnis.“

Urlauber Bernd Kuller (58)

Kuller vermutet, dass der Rechtsstreit lange dauern wird. „Einige von uns haben den Seereisedienst schon direkt nach der Reise angeschrieben ohne Rechtsanwalt, um eine außergerichtliche Einigung zu erzielen. Auch, als der Rechtsanwalt geschrieben hat, hat der Seereisedienst erst gar nicht reagiert“, schildert er. Der Anbieter habe erst reagiert, nachdem die Klage angekündigt wurde. Jeder Urlauber klagt für sich aufgrund der individuellen Rechtsschutzversicherungen. So würde beispielsweise für eine Familie statt 200 Euro Entschädigung (50 Euro à vier Personen) eine Summe von 970 Euro gefordert werden, was in etwa einem Sechstel des Reisepreises entspricht.

„Der Seereisedienst versucht, sich jetzt herauszuwinden, indem er behauptet, dass es keine Pauschalreise sei“, berichtet Kuller weiter. So wären laut Seereisedienst bei einer Busfahrt, die 159 Euro gekostet hat, 50 Euro durchaus angemessen (siehe Info-Kasten). „Mit Spitzfindigkeiten wird versucht, sich da herauszuwinden“, ist sein Eindruck. Das bestätigt auch das Ehepaar Daniel und Anke E.: „Die wollen uns nichts bezahlen und billig abspeisen. Der Seereisedienst behauptet, obwohl wir alle Reisekosten an sie bezahlt haben, dass sie kein Reiseveranstalter sind. Wir schauen jetzt, ob wir weiter klagen“, so Anke E. Laut ihrer Kenntnis hätten auch weitere Betroffene solche Aussagen des Seereisedienstes bekommen. Manche Urlauber würden den Rechtsweg auch scheuen, um nicht zusätzlichen Ärger zu haben. Schlussendlich würde es juristisch geklärt werden müssen, wie der Sachverhalt ist.

Scharfe Kritik an Krisenmanagement

Als eine „absolute Katastrophe“ bezeichnet Bernd Kuller das Krisenmanagement des Seereisedienstes. Dieser habe nicht mal die Telefonnummer des Ersatzbusfahrers gehabt, als es zur Buspanne gekommen sei. So rief der Seereisedienst wahllos Fahrgäste an, um sich nach dem Standort des Busses zu erkundigen. Und die Hetzfahrt nach Genua ohne Pause sei sinnlos gewesen, da eine rechtzeitige Ankunft in Genua schon gar nicht mehr möglich war. So werfen die Urlauber dem Seereisedienst vor, dass durch die zeitlich zu riskante Anreiseplanung die Misere verursacht wurde. „Unser Bus hätte um 14.30 Uhr am Terminal in Genua sein müssen“, so Bernd Kuller. Man habe durch die sinnlose Hetzfahrt nur noch den „Schmerz gehabt, das abfahrende Schiff zu sehen“, so Kuller. An sich war die Fahrt von Weil am Rhein nach Genua schon im „optimalen Fall relativ knapp gewesen“.

Am meisten enttäuscht jedoch das Verhalten der Reiseleitung – „die haben das nicht hingekriegt, sich zu entschuldigen“, kritisiert er. „Das ist uns sauer aufgestoßen – es bestand schließlich genug Zeit, die gebeutelten Gäste zu versammeln.“ Ein Gespräch nach der Pannenanreise wurde auf dem Kreuzfahrtschiff konsequent verweigert.

„Wir haben bislang keine Busfahrt als Anreise zur Kreuzfahrt unternommen, wir haben uns darauf sogar richtig gefreut“, berichtet Bernd Kuller. „Man hat da Zeit und lernt Leute kennen.“ Selbst seien sie schon mal mit dem Reiseanbieter Seereisedienst unterwegs gewesen, damals waren sie mit dem Auto angereist. Auf trustpilot.de komme der Anbieter jedenfalls nicht gut weg, führt Kuller aus (3 von 5 Sternen). Aber schlussendlich sei der Urlaub im Großen und Ganzen ein „toller Urlaub“ gewesen.

„Es ist eine ärgerliche Sache, wir sind enttäuscht, wie man jetzt im Nachhinein noch abgezockt werden soll“, berichtet das Ehepaar E. aus dem Kreis Altenkirchen. „Wir werden nie wieder über den Seereisedienst buchen, sondern direkt bei der jeweiligen Reederei. Auch eine weite Anreise mit dem Bus werden wir nicht mehr machen, sondern mit dem Flugzeug anreisen.“

Begründung des Seereisedienstes

Robin Müller, geschäftsführender Gesellschafter des Seereisediensts Elbforenz, äußerte sich zu einer früheren Anfrage bezüglich der Entschädigung von 50 Euro für die betroffenen Urlauber wie folgt: „Die Gäste haben pro Person für Hin- und Rückfahrt inklusive zwei Übernachtungen 159 Euro bezahlt. Angesichts dieses Preises und der Tatsache, dass die vertraglich zugesagte Leistung aufgrund der beanstandungsfreien Fahrt bis Weil am Rhein, sowie der beanstandungsfreien Rückfahrt nur in einem Teilbereich mangelhaft war, ist die Erstattung angemessen und ausreichend.“ Müller betonte zudem, dass der Seereisedienst ein online-Reisebüro sei, dass ausschließlich Kreuzfahren ausgesuchter Reiseveranstalter vermittle, wie vorliegend des Reiseveranstalters Costa Crociere S.A..