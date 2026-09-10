Korrekturmeldung
Betrifft: Sperrung Ortsdurchfahrt Bitzen
Der Bitzener Ortsteil Dünebusch ist am Montag, 5. Oktober, und Dienstag, 6. Oktober, nur über den Wissener Stadtteil Pirzenthal
Der Bitzener Ortsteil Dünebusch ist am Montag, 5. Oktober, und Dienstag, 6. Oktober, nur über den Wissener Stadtteil Pirzenthal zu erreichen. Der Grund dafür ist, die Ortsdurchfahrt der Kreisstraße 61 in Bitzen erhält über die gesamte Straßenbreite eine neue Asphaltdeckschicht.
Rolf-Dieter Rötzel

In unserem Bericht über die Sanierungsarbeiten der Hauptstraße in Bitzen hat sich vorab ein Fehler bei der Angabe der Straßensperrungstage eingeschlichen. Richtig ist, dass die Straße am Montag, 5. Oktober und Dienstag, 6. Oktober gesperrt sein wird.

Lesezeit 1 Minute
Das Bitzener Ortsbild wird derzeit von umfangreichen Straßenbauarbeiten in der Hauptstraße (K 61) geprägt. Nach Abschluss zum Ende der Herbstferien stehen anschließend gemeindliche Straßenbaumaßnahmen im Fichtenweg und weiterhin einem Teilstück des Birkenweges an.
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