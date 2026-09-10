In unserem Bericht über die Sanierungsarbeiten der Hauptstraße in Bitzen hat sich vorab ein Fehler bei der Angabe der Straßensperrungstage eingeschlichen. Richtig ist, dass die Straße am Montag, 5. Oktober und Dienstag, 6. Oktober gesperrt sein wird.
Lesezeit 1 Minute
Das Bitzener Ortsbild wird derzeit von umfangreichen Straßenbauarbeiten in der Hauptstraße (K 61) geprägt. Nach Abschluss zum Ende der Herbstferien stehen anschließend gemeindliche Straßenbaumaßnahmen im Fichtenweg und weiterhin einem Teilstück des Birkenweges an.