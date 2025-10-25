Wo soll ich wohnen? Wie soll ich das bewerkstelligen? Für manche psychisch beeinträchtigte Menschen, deren Akutbehandlung abgeschlossen ist, sind das existenzielle Fragen. Antworten gibt ein neues Sozialkonzept in Wissen.
Lückenschluss in der gemeindepsychiatrischen Landschaft an der mittleren Sieg: Für Menschen, die nach einem Aufenthalt in der psychiatrischen Fachklinik in Wissen noch Unterstützung brauchen auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben, gibt es jetzt auf dem gleichen Gelände erstmals ein Angebot des Betreuten Wohnens.