Im früheren Schwesternwohnheim Betreutes Wohnen in Wissen gibt Ex-Patienten Halt 25.10.2025, 12:00 Uhr

i Zusammen mit den Gästen freuten sich (von rechts) Harald Klippel vom Vorstand des Caritasverbandes Rhein-Sieg, Kirsten Liebmann (Bereichsleitung "Teilhabe und Beratung") sowie Kreisdechant Martin Kürten über die Eröffnung der speziellen Wohneinrichtung. Elmar Hering

Wo soll ich wohnen? Wie soll ich das bewerkstelligen? Für manche psychisch beeinträchtigte Menschen, deren Akutbehandlung abgeschlossen ist, sind das existenzielle Fragen. Antworten gibt ein neues Sozialkonzept in Wissen.

Lückenschluss in der gemeindepsychiatrischen Landschaft an der mittleren Sieg: Für Menschen, die nach einem Aufenthalt in der psychiatrischen Fachklinik in Wissen noch Unterstützung brauchen auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben, gibt es jetzt auf dem gleichen Gelände erstmals ein Angebot des Betreuten Wohnens.







Artikel teilen

Artikel teilen