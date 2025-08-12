Schon 70. Mal gab’s bei den Biergartenkonzerten in Alsdorf musikalisch was auf die Ohren. Doch so voll wie jetzt war es am Haus Hellertal noch nie.

Besucherrekord beim Biergartenkonzert in Alsdorf – und das beim 70. Konzert der Veranstaltungsreihe. Um die 700 Gäste sind gekommen, um die Band Elevation zu hören, die zu den Local Heros zählen.

„Das ist richtig krass, ich weiß nicht, was ich sagen soll“, freut sich Moderator Mario Himmrich mit Blick auf die zahlreichen gut gelaunten Fans, die sich vor der Bühne tummeln. Ohnehin erleben die Biergartenkonzerte in diesem Sommer einen Zuspruch wie nie zuvor, erzählt Wirt Willi Himmrich. Aber an die 700 Besucher – das ist natürlich schon sehr besonders und der Beliebtheit der heimischen Band geschuldet, die sich aus Kevin Wallimann (Gesang), Michelle Keßler (Gesang), Christoph Euteneuer (Trompete, Gesang), Stefan Quast (Bass), Andreas Pfeifer (Gitarre), Simon Hüsch (Gitarre) und Simon Weber (Schlagzeug) zusammensetzt.

„Das ist wie eine riesige Gartenparty.“

Elevation-Sängerin Michelle Keßler aus Freudenberg

Für Elevation-Sängerin Michelle Keßler aus Freudenberg ist das Konzert im Garten vom Haus Hellertal erst der zweite Auftritt mit dieser Formation. Und die junge Frau ist begeistert: „Das ist wie eine riesige Gartenparty.“

i Riesige Gartenparty: Besucherrekord beim Biergartenkonzert in Alsdorf mit 700 Zuhörern. Foto: Claudia Geimer Geimer Claudia. Claudia Geimer

Elevation stehen seit 20 Jahren auf der Bühne. Sie spielen bekannte Songs und wildern in allen Genres: Rock, Hardrock, Pop, Nena, Falco, Grönemeyer, kölsche Lieder und auch Ballermannsongs, alle tanzbar, singbar und für gute Laune sorgend. Die Lieder müssen zunächst einmal der Band gefallen und werden dann ins Programm genommen, erläutert Frontmann Kevin Wallimann. „Nur so kann der Funke auf das Publikum überspringen.“ Das Erfolgsrezept der Band erklärt er sich so: „Wir sind authentisch auf der Bühne.“

Den nächsten Auftritt beim Biergartenkonzert am Freitag, 15 August, 19 Uhr, bestreitet die Band Supagroove. Das Haus Hellertal empfiehlt eine Reservierung von Plätzen. Der Eintritt ist frei, in der Pause geht ein Hut für Spenden an die Künstler herum.