Im Archiv geblättert Besucherbergwerk Grube Bindweide vor 25 Jahren saniert Anke Becker 15.07.2026, 12:00 Uhr

i Ein lebendiger Ort der Industriegeschichte ist das Besucherbergwerk Grube Bindweide in Steinebach. 1987 wurde es geöffnet und ist zudem ein Geopunkt des nationalen Geoparks Westerwald-Lahn-Taunus. Anke Becker

Können Sie sich noch daran erinnern, welche Nachrichten im Juli des Jahres 2001 die Menschen bewegt haben? Wir haben im Archiv geblättert und einige spannende Schlagzeilen für den Kreis Altenkirchen herausgesucht, die Erinnerungen wecken dürften.

Die Lademaschine im Besucherbergwerk Steinebach lief wie am Schnürchen, Niederfischbach freute sich über die französische Partnergemeinde, und Bürger konnten sich Anteile an einer Fotovoltaik-Anlage kaufen: Vor 25 Jahren berichtete die RZ manch’ Erinnerungswürdiges.







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