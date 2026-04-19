 Motto-Abend in Neitersen
Besuch von Fotojournalisten sprengt alle Erwartungen
Beste Stimmung: Nicht nur die Weltladen-Vorsitzende Sabine Stein (links) und ihre Vertreterin Melanie Henn genossen den Motto-Ab
Beste Stimmung: Nicht nur die Weltladen-Vorsitzende Sabine Stein (links) und ihre Vertreterin Melanie Henn genossen den Motto-Abend über Ostafrika in der Neiterser "Wied-Scala" in vollen Zügen.
Julia Hilgeroth-Buchner

Mehr als nur schöne Bilder: In Neitersen begeisterte eine interaktive Show über Afrika die Besucher. Neben Wildlife und Kultur stand der Faire Handel im Fokus.

Lesezeit 2 Minuten
Als die Altenkirchener „Eine-Welt-Gruppe“ 2025 die Nachricht erhielt, dass sie eine Multivisionsshow als Hauptpreis eines Gewinnspiels des Weltladen-Dachverbandes erhalten würde, da konnten Sabine Stein, Melanie Henn und ihre 20 ehrenamtlich Mitwirkenden noch nicht ahnen, was das für ihre „Mission Fair Trade“ bedeuten würde.

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