Mehr als nur schöne Bilder: In Neitersen begeisterte eine interaktive Show über Afrika die Besucher. Neben Wildlife und Kultur stand der Faire Handel im Fokus.
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Als die Altenkirchener „Eine-Welt-Gruppe“ 2025 die Nachricht erhielt, dass sie eine Multivisionsshow als Hauptpreis eines Gewinnspiels des Weltladen-Dachverbandes erhalten würde, da konnten Sabine Stein, Melanie Henn und ihre 20 ehrenamtlich Mitwirkenden noch nicht ahnen, was das für ihre „Mission Fair Trade“ bedeuten würde.