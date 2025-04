Bestnoten für „Girls, Girls, Girls“ in Herdorf

Ernst kann es dabei nicht zugehen, wenn mehrere Männergruppen mit Ballettvorführungen auf die Bühne treten. So geschehen im Knappensaal in Herdorf, wo die Stimmung im Publikum ein ums andere Mal hochkochte.

Für eine große Gaudi haben die Karnevalsgesellschaft (KG) Herdorf und die vereinseigene Männergruppe Die Jumbos zum zweiten Mal mit einem Männerballettturnier im Knappensaal gesorgt. Gleich sechs Männerballettgruppen buhlten unter dem Titel „Die Olympiade der schwingenden Hüften“ um die Gunst der Zuschauer.

Gestählte und auch weniger gestählte Männerkörper zeigten gekonnt, was sie draufhaben. Wie viel Vorarbeit in den Aufführungen lag, lässt sich nur vermuten. Jedenfalls hatten alle Trainerinnen dem starken Geschlecht buchstäblich auf die Sprünge geholfen, und so manche Hebefigur wurde mit reichlich Applaus belohnt.

i So sehen Sieger aus: Glücksstrahlende Herkersdorfer (blaue Shirts), die den Wanderpokal mitnehmen konnten, und die Tänzer aus Schönau-Altenwenden, die auf dem zweiten Platz landeten. Gaby Wertebach

So nahm das Männerballett aus Erbachtal die Gäste mit auf eine tänzerische Weltreise und gewann damit am Ende den dritten Preis. Kreuz und quer reisten die Temperamentbündel und ließen die Bühne beben. Der Supertanz „Alt gegen Jung“ der fünf Männer aus Schönau-Altenwenden gefiel dem Publikum ebenfalls besonders gut, was dem begeisterten Applaus und dem zweiten Platz zu entnehmen war.

Mit ihrem Tanz unter dem Motto „Girls, Girls, Girls“ hatten die Herkersdorfer „Druiden Dream Dancer“ direkt das Publikum auf ihrer Seite, und sie begeisterten auch die Moderatoren: „Die Jungs sind ja richtig heiß, die wollen den Pokal abräumen“. Schließlich erhielten sie auch das Votum der Jury und landeten damit auf dem ersten Platz.

Sex-Appeal, tolle Beine und super Kostüme

Die sechsköpfige Jury war beeindruckt vom männlichen Sex-Appeal, gepaart mit tollen Beinen und super Kostümen und entzückenden Perücken mit Dutt. Und natürlich war auch die Tanzleistung ein Hingucker. Große Freude herrschte über den ersten Platz, musste sie sich im vergangenen Jahr doch mit dem letzten Platz zufriedengeben. Strahlend nahmen die Herkersdorfer den handgefertigten Wanderpokal von Bürgermeister Uwe Geisinger entgegen – in der Hoffnung, ihn im kommenden Jahr verteidigen zu können.

Weitere Wettbewerbsteilnehmer waren die grazilen Gestalten des Männerballetts Brachbach vom Kolping, die nicht nur mit ihren Hebefiguren beeindruckten, sondern sogar Autogrammkarten für die Fans dabei hatten. Die Kaan-Marienborner verblüfften mit einer interessanten Choreografie, der Krötenwanderung durch Kaan in ihrem giftgrünen Outfit, allerdings mussten sie vergeblich auf den Kuss einer Prinzessin warten. Der OMUS-Club Helmenzen hatte besonders mutige Tänzer mit einer sehenswerten Kehrseite, welche die Damen lautstark bejubelten.

i Die Männer des Balletts Brachbach vom Kolping verblüfften mit ihrer Formation. Gaby Wertebach

Zu Beginn hatte das Moderatorenteam Charly (Ralf Braun) und Prinz Ewig (Stephan Euteneuer) die Gäste im voll besetzten Knappensaal begrüßt und die sechsköpfige Jury vorgestellt, die später noch um den vierfachen Deutschen Tanzmajor André Klug aus Bendorf-Strombach nach dessen tänzerischen Schaueinlagen ergänzt wurde. Es folgten Erläuterungen zum Regelwerk, dass Choreografie, Schrittwahl, Elemente, Formation und Bühnenaufteilung in die Wertung einfließen. Einen Punktebonus gab es zudem für einen eventuellen Aha-Moment.

Auch das Rahmenprogramm konnte sich sehen und hören lassen. Die Jugendtanzgruppe des VfL Dermbach begeisterte ebenso wie der Gardetanz der Polka der KG Herdorf und der hinreißende Schautanz „Im Namen der Wissenschaft“ der KG. Die Tänzerin Jolina Fischbach bewies, dass sie auch singen kann und riss das Publikum mit ihrer tollen Stimme mit. Die Kapelle B-Dur, mittlerweile bei Aufführungen nicht mehr wegzudenken, sorgte einmal mehr für Stimmung.

i Die gastgebenden Jumbos außer Konkurrenz Gaby Wertebach

Außer Konkurrenz tanzte die eigene Formation, die Jumbos (trainiert von Sabine Sachtleben und Michaela Kopac), die geradezu vergeistigt unter dem Thema „Amore – alles für die Liebe“ über die Bühne schwebte. Nach ihrem Auftritt vor zwei Wochen im Sauerland, bei dem sie unter sieben Mannschaften den zweiten Platz belegten, waren sie sichtlich noch im siebten Himmel.

DJ Nico sorgte von Anfang bis zum späten Ende für die richtige Musik und Tanzstimmung im Saal.