Pendlerschreck Siegstrecke Bestimmte Bahnreisende müssen sich Alternativen suchen 09.10.2025, 14:22 Uhr

i Schon bald ist die gesamte Siegstrecke wieder zu betsimmten Uhrzeiten gesperrt. Daniel-D. Pirker

Wieder gibt es auf der Siegstrecke Probleme, der Halt am Bahnhof Brachbach entfällt. Schon bald müssen sich Bahnreisende, die zu bestimmten Zeiten den Zug nutzen, auf weit größere Einschränkungen einstellen.

Die Siegstrecke kommt einfach nicht zur Ruhe. Seit Donnerstagmorgen ist die Bahnverbindung zwischen Betzdorf und Siegen beeinträchtigt, wie es auf dem Infoportal Zuginfo.NRW heißt. Die Züge werden von Kirchen bis Siegen Hauptbahnhof umgeleitet. Heißt konkret: Der Halt in Brachbach entfällt.







Artikel teilen

Artikel teilen