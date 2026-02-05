Schüler aus AK-Land in NRW Besteht noch Hoffnung auf „Hellertal-Deal“ im Siegtal? Daniel-D. Pirker 05.02.2026, 13:00 Uhr

i Im Hellertal fanden die kommunalpolitischen Vertreter schließlich zusammen und ermöglichten so, dass weiterhin Herdorfer Schüler den Sekundarschul-Standort in Neunkirchen besuchen dürfen. Mohssen Assanimoghaddam. picture alliance/dpa

Große Freude im Hellertal: Auch weiterhin werden Herdorfer Schüler am Sekundarschul-Standort Neunkirchen aufgenommen. In Mudersbach und Brachbach herrscht hingegen weiterhin Frust über „Siegen first“.

Pünktlich zum Start der Anmeldephase an den Schulen sorgt der „Hellertal-Deal“ für große Erleichterung unter vielen Herdorfer Eltern. Auch künftig werden ihre Kinder am Neunkirchener Standort der Sekundarschule (GMS) Burbach-Neunkirchen aufgenommen. Eine Absichtserklärung zwischen den Schulträgern ermöglicht, dass die Arnsberger Bezirksregierung künftig die rheinland-pfälzischen Schüler in ihrer Schulstatistik zählen kann – die Voraussetzung für ...







