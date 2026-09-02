Musical!Kultur Daaden Beste Freundinnen brennen gemeinsam für „Ghost“ Claudia Geimer 02.09.2026, 15:00 Uhr

i Beste Freundinnen und ihre gemeinsame Liebe zum Musical: Rosa Pfeifer (links) spielt Molly und Carolin Krebs Oda Mae Brown. Simon Scheckel. Musical Kultur

Zwei beste Freundinnen, ein Herzensprojekt: Rosa Pfeifer und Carolin Krebs stehen mit „Ghost“ im Apollo-Theater auf der Bühne. Romantik, Comedy und große Gefühle versprechen Tränen und Lacher zugleich.

Rosa Pfeifer (29) aus Betzdorf und Carolin Krebs (32) aus Rennerod sind beste Freundinnen. Entsprechend groß ist die Euphorie der beiden jungen Frauen, dass sie im Herbst mit Musical!Kultur Daaden in dem Stück „Ghost – Nachricht von Sam“ gemeinsam auf der Bühne des Apollo-Theaters Siegen stehen werden.







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