Bestatterberuf erfordert viel Empathie und Einfühlung

In Steinebach übernimmt Bestatter Toni Stum das Beerdigungsinstitut von Thomas Schneider, der jedoch noch eine Zeit lang dabei sein wird. Sie berichten, was den Beruf und die Arbeit ausmachen und wie beide zur neuen Bestattungskultur stehen.
Lesezeit 3 Minuten
Bestatter sehen ihre Tätigkeit oft als Berufung, weil sie eine tiefgreifende, helfende Rolle bei der Trauerbewältigung und der würdevollen Versorgung Verstorbener übernehmen. Dies erfordert viel Empathie und Einfühlungsvermögen, um den Familien in einer extrem schwierigen Lebensphase zur Seite zu stehen und individuelle Wünsche umzusetzen.