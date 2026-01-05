Beerdigungsinstitut übernommen Bestatterberuf erfordert viel Empathie und Einfühlung Gaby Wertebach 05.01.2026, 12:00 Uhr

i Thomas Schneider freut sich darüber in Gestalt von Toni Stum einen würdigen Nachfolger für sein Bestattungsinstitut gefunden zu haben. Toni Stum

In Steinebach übernimmt Bestatter Toni Stum das Beerdigungsinstitut von Thomas Schneider, der jedoch noch eine Zeit lang dabei sein wird. Sie berichten, was den Beruf und die Arbeit ausmachen und wie beide zur neuen Bestattungskultur stehen.

Bestatter sehen ihre Tätigkeit oft als Berufung, weil sie eine tiefgreifende, helfende Rolle bei der Trauerbewältigung und der würdevollen Versorgung Verstorbener übernehmen. Dies erfordert viel Empathie und Einfühlungsvermögen, um den Familien in einer extrem schwierigen Lebensphase zur Seite zu stehen und individuelle Wünsche umzusetzen.







Artikel teilen

Artikel teilen