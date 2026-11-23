„Patient“ ländlicher Raum Bessere medizinische Angebote in Altenkirchen gefordert Markus Kratzer 23.11.2026, 06:00 Uhr

i Es muss sich etwas bewegen: Georg Wilhelm Kipper wünscht sich ein verbessertes Angebot bei der medizinischen Versorgung in Altenkirchen. Der Chef der Senioren-Union in Bezirk und Kreis spricht von einem 24/7-Angebot. Markus Kratzer

Mit der Schließung des Krankenhauses in Altenkirchen hat sich das medizinische Angebot rund um die Kreisstadt deutlich verschlechtert. Das will die Senioren-Union im AK-Land nicht hinnehmen. Wir sprachen mit dem Vorsitzenden Georg Wilhelm Kipper.

„Es ist wichtig, dass das bestehende medizinische Versorgungsangebot in Altenkirchen ausgebaut wird.“ Georg Wilhelm Kipper findet klare Worte, wenn er auf das ehemalige Krankenhaus am Leuzbacher Weg blickt, das nach einer DRK-Doppelinsolvenz seine Tore schließen musste.







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