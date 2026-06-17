Seniorin im AK-Land getäuscht? Besorgter Schwiegersohn: „Er hat sie ausgenutzt!“ Johannes Mario Löhr 17.06.2026, 18:00 Uhr

i Eine Seniorin weit über 70 aus dem AK-Land hat laut ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn in den vergangenen Jahren mehr als 30.000 Euro in das Leben eines jungen Mannes investiert. Beide behaupten, dass dieser die gutgläubige Frau ausgenutzt habe. Sebastian Gollnow/dpa/Symbolfoto. Sebastian Gollnow/dpa

Eine Seniorin aus dem AK-Land hat laut ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn in den vergangenen Jahren mehr als 30.000 Euro in das Leben eines jungen Mannes investiert. Beide behaupten, dass dieser die gutgläubige Frau ausgenutzt habe.

Eine Seniorin aus Betzdorf hat in den vergangenen Monaten 5200 Euro an einen jungen Syrer überwiesen – die Polizei geht von einem klassischen Betrugsfall aus. Die Töchter des mutmaßlichen Opfers hatten sich besorgt an unsere Redaktion gewandt, da sie ihrerseits von einer Art Liebesbetrugsmasche ausgehen.







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