i Die "Pustertaler Rinder" stammen ursprünglich aus Südtirol. Ende des 19. Jahrhunderts galten sie als leistungsstärkste Rasse der Alpen. Ist die Pigmentierung der Tiere flächig zusammenhängend, sprechen die Fachleute meist von „Pustertaler Schecken“, ist sie gesprenkelt, von „Pustertaler Sprinzen“. Julia Hilgeroth-Buchner

Klaus Henke züchtet in Volkerzen (VG Altenkirchen-Flammersfeld) eine Rarität: „Pustertaler Sprinzen“, eine Rinder-Rasse aus Südtirol. Der 67-Jährige erfüllte sich nach dem Renteneintritt einen Traum. Warum ihn gerade diese Rasse so fasziniert.

Mit entschlossenen Schritten marschiert Klaus Henke über seine weitläufigen Weiden am Volkerzer Ortsrand. Es ist ein Spaziergang ganz nach seinem Geschmack: Eben noch sind heftige Schauer übers Land gezogen, nun strahlt die Herbstsonne am blauen Himmel.







