Gewalt in Innenstadt Betzdorf Beschuldigter widerspricht nach Bluttat der Anklage Daniel-D. Pirker 10.09.2026, 12:30 Uhr

i In einer Januarnacht wurde ein Mann brutal in der Innenstadt von Betzdorf zusammengeschlagen. Thomas Leurs

Die Attacke auf einen Grünebacher in der Innenstadt von Betzdorf beschäftigt die gesamte Region. Die Gerichtsverhandlung soll nun Aufklärung bringen. Doch der Hauptangeklagte gibt sich zwar schuldbewusst, wehrt sich aber gegen so manchen Vorwurf.

Viel Blut im Schnee und ein Opfer, das übel zugerichtet ist. So schildern es die beiden Zeugen, die den Anfang Januar in der Betzdorfer Innenstadt verprügelten Grünebacher auffanden – und ihm so wahrscheinlich das Leben retteten. Am zweiten Verhandlungstag des Prozesses am Landgericht Koblenz, in dem zwei zur Tatzeit 19-und 15-Jährige angeklagt sind, ging es darum, den genauen Ablauf und die Hintergründe der brutalen Attacke auf den Anfang ...







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