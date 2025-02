Mitarbeiteraktion in Kirchen Beschäftigte fordern Klarheit über die Zukunft Markus Kratzer

Thomas Leurs 21.02.2025, 16:50 Uhr

i Gut 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DRK-Krankenhauses in Kirchen haben sich am Freitagnachmittag auf dem Wirtschaftshof hinter dem Krankenhaus versammelt. Betriebsratschef Eberhard Bruch (links) richtet deutlich Worte an die Politik. Thomas Leurs

350 Beschäftigte des DRK-Krankenhauses in Kirchen haben am Freitagnachmittag an einer Protestaktion teilgenommen. Der Betriebsrat machte dabei auf die unsichere Zukunft des Standorts aufmerksam und forderte Transparenz im laufenden Investorenprozess.

Aufgrund der ungewissen Lage, in der sich das DRK-Krankenhaus in Kirchen befindet, hat der Betriebsrat am Freitagnachmittag zu einer Mitarbeiteraktion auf dem Wirtschaftshof hinter dem Krankenhaus aufgerufen. Gut 350 Mitarbeitern dürften dem Aufruf gefolgt sein.

