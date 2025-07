„Forever young?“ lautet das breit interpretierbare Motto der 24. Westerwälder Literaturtage. Es geht also um allerlei Fragen an das Leben. Ein schönes Kapitel steuerte jetzt – vor der Sommerpause – die Wahl-Kölnerin Anne Gesthuysen bei.

Es ist unbeschreiblich heiß an diesem Dienstagabend, auch im Theodor-Maas-Haus flirrt die Luft. Das stört die vielen Literaturfreunde, die voller Vorfreude auf die Begegnung mit Anne Gesthuysen in den Saal des Gemeindezentrums strömen, aber nicht im Geringsten.

Wer einen Platz ergattert hat, der packt wahlweise seinen klugerweise mitgebrachten Fächer aus, deckt sich mit ausreichend Wasser ein oder beginnt eine leidenschaftliche Plauderei über die Bücher der prominenten Schriftstellerin. Während sich der Raum mehr und mehr füllt, dämmert allen, dass die fast minütlich steigende Innentemperatur diese Lesung der 24. Westerwälder Literaturtage vor große Herausforderungen stellen würde.

i Ein gelungener Abend: Das Team der Öffentlichen Bücherei der Evangelischen Kirchengemeinde Altenkirchen freute sich, die Bestsellerautorin Anne Gesthuysen (2. von rechts) im Rahmen der Westerwälder Literaturtage begrüßen zu dürfen. Auch Programmleiterin Katharina Roßbach (3, von links) war sehr zufrieden mit der Bilanz der Veranstaltung. Julia Hilgeroth-Buchner

Und ja, es hätte eine Qual werden können, wenn da nicht die Hauptdarstellerin der ausverkauften Veranstaltung gewesen wäre. Als Anne Gesthuysen nach den empathischen Grußworten von Dorothee Rosenthal (Leiterin der Evangelischen Öffentlichen Bücherei Altenkirchen) und Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz nämlich in die Runde strahlte und unversehens in Richtung „Mein Leben, meine Bücher und ich“ preschte, da wehte eine frische literarische Brise durch den Raum, die das Publikum geschlagene zwei Stunden lang umwehte und alle misslichen Umstände vergessen ließ.

Die aus Funk und Fernsehen bekannte Journalistin, Autorin und Moderatorin besitzt das beneidenswerte Talent, Menschen in ihren rhetorischen Bann ziehen zu können und dabei ganz volksnah zu bleiben. Das wundert nicht, denn Gesthuysen ist selbst auf dem Dorf aufgewachsen und hat ihre emotionalen Wurzeln offensichtlich nicht ganz gekappt. So lässt sich auch erklären, dass der neue Roman „Vielleicht hat das Leben Besseres vor“ auf einigen Ebenen sofort heimatliche Gefühle beim Westerwälder Publikum auslöste.

i Nach der Lesung mit der Journalistin, Moderatorin und Schriftstellerin Anne Gesthuysen applaudierte das Publikum begeistert. Julia Hilgeroth-Buchner

Bevor die Autorin (die übrigens mit Ex-„Hart aber fair“-Moderator Frank Plasberg verheiratet ist) ans Vorlesen ging, nahm sie die Zuhörer mit auf eine kleine Zeitreise in ihre recht rustikale Jugend im Spargel-Örtchen Alpen am Niederrhein, in dessen Umfeld auch ihr zweites Buch rund um die junge, unkonventionelle Pastorin Anna von Betteray angesiedelt ist. Für alle, die der Bestseller-Autorin schon länger folgen, war es nun nicht weiter schwer, sich auf die niederrheinisch-kernigen, feierwütigen, aber liebenswerten Charaktere der Handlung einzustimmen. Neueinsteigern schwirrte jedoch nach wenigen Seiten ein wenig der Kopf. Wer war noch mal Ottilie? Über welch verschlungene Pfade kam Anna zu ihrer adligen Herkunft? Und was hatte es mit der Krankheit von Annas Schwester Maria auf sich?

Aber der Nebel lichtete sich nach und nach und zumindest in genau dem Umfang, der nötig war, um sich an Anne Gesthuysens Erzählweise erfreuen zu können – einer Melange aus brillanter Beobachtungsgabe, offenherzigem Humor und der Liebe zu Land und Leuten. Das atemberaubende Temperament der Autorin legte im ersten Teil der Lesung die Vermutung nahe, der Roman diene vornehmlich der Erheiterung. Das Blatt der Fröhlichkeit wendete sich allerdings buchstäblich, als das Publikum mit der hereinbrechenden Katastrophe rund um die geistig behinderte Raffaela konfrontiert wurde.

i Zum Abschluss signierte Anne Gesthuysen ihre Werke am Büchertisch und unterhielt sich dabei noch eine Weile mit den Besuchern. Julia Hilgeroth-Buchner

Anne Gesthuysen schilderte in einem Rückblick nicht nur die tragische Leidensgeschichte des Mädchens, sie zögerte auch nicht, ihre persönliche traumatische Verbundenheit mit dieser Thematik preiszugeben. Ein berührender Moment, in dem es im Saal ganz still wurde.

Damit solle der Abend aber nicht enden, verkündete die Autorin nun gut gelaunt und servierte zum Abschluss eine charismatische Liebesszene. Hier tauchte zum Entzücken aller auch noch einmal Freddy auf, der Mini-Goldendoodle der Pastorin (im echten Leben der zuckersüße vierbeinige Liebling der Familie Gesthuysen-Plasberg). Kaum war der letzte Satz verklungen, applaudierten die Zuhörer begeistert, und wer nicht umgehend nach draußen floh, der blieb gerne noch am Büchertisch, um die letzten Minuten dieses berauschenden Abends in Anne Gesthuysens Gesellschaft zu genießen.