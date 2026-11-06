Strafrechtlich steht die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen Bernd Brato wegen Untreue in besonders schwerem Fall nach wie vor im Raum. In die Klage der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain auf Schadensersatz hat sich dagegen Entscheidendes getan.
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Bernd Brato öffnet seine Geldbörse: Der ehemalige Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Betzdorf-Gebhardshain zahlt aus seinem Privatvermögen 125.000 Euro und trägt damit einen Teil des durch die Betzdorfer „Beamten-Affäre“ entstandenen Schadens aus eigener Tasche.