Innenstadtdebatte in Betzdorf Bernd Becker: Vorbeugung und Strafverfolgung Markus Kratzer 11.03.2026, 17:00 Uhr

i Macht sich für einen Schulterschluss möglichst vieler Akteure und Institutionen stark, um Gewalt in den Griff zu bekommen: Der Ex-Polizist Bernd Becker aus Fensdorf, Mitglied des Beirats des Landespräventionsrates. Bernd Becker

Betzdorf, die einwohnerreichste Stadt im AK-Land, führt aktuell eine Debatte um Gewalt in der Innenstadt. Wie schätzt ein langjähriger Polizist die Situation ein? Wir sprachen mit dem Gewerkschafter Bernd Becker.

Die aktuelle Gewalt- und Innenstadtdebatte in Betzdorf lässt auch Bernd Becker nicht kalt. Mit der Erfahrung von 45 Jahren Polizeidienst und mehr als 40 Jahren Gewerkschaftsarbeit ist der Fensdorfer Mitglied des Beirats des Landespräventionsrats unter dem Dach des Mainzer Innenministeriums.







