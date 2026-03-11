Betzdorf, die einwohnerreichste Stadt im AK-Land, führt aktuell eine Debatte um Gewalt in der Innenstadt. Wie schätzt ein langjähriger Polizist die Situation ein? Wir sprachen mit dem Gewerkschafter Bernd Becker.
Die aktuelle Gewalt- und Innenstadtdebatte in Betzdorf lässt auch Bernd Becker nicht kalt. Mit der Erfahrung von 45 Jahren Polizeidienst und mehr als 40 Jahren Gewerkschaftsarbeit ist der Fensdorfer Mitglied des Beirats des Landespräventionsrats unter dem Dach des Mainzer Innenministeriums.