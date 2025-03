Bernd Becker, SPD-Urgestein im AK-Land, wird ab 1. April nicht länger dem Kreistag Altenkirchen angehören. Diese Entscheidung hat der Fensdorfer in einem Schreiben an Landrat Peter Enders mitgeteilt. „Hinter- und Beweggrund ist meine gesundheitliche Situation“, schreibt der Genosse. Becker (Jahrgang 1958) hatte im vergangenen Sommer einen Schlaganfall erlitten, der zum Glück rechtzeitig erkannt und behandelt werden konnte.

Seit Februar 2001 gehört Becker laut Auskunft der Kreisverwaltung dem Kreistag ununterbrochen an, war von 2011 bis 2016 (als Nachfolger von Heijo Höfer) und dann noch einmal von 2021 bis 2024 (als Nachfolger und Vorgänger von Andreas Hundhausen) Vorsitzender der SPD-Fraktion in dem Gremium. „Es war mir eine Ehre, im Kreistag des Landkreises Altenkirchen einige Zeit mitarbeiten zu dürfen. Auch wenn meine Geduld im Ringen um die zukunftsweisende Lösung zuweilen auf harte Proben gestellt wurde, blicke ich nicht unzufrieden zurück“, schreibt Becker. Denn so manches habe sich am Ende des Tages doch so entwickelt, wie er es betrieben oder erhofft habe, führt er mit dem ihm eigenen Augenzwinkern aus. So ganz will Becker aber die politische Bühne im AK-Land nicht verlassen. „Ich werde im Kreisrechtsausschuss bleiben und auch die Verbindung zur Fraktion halten“, sagt der ehemalige Polizeibeamte und langjährige Gewerkschafter im Gespräch mit unserer Zeitung.

„Auch wenn meine Geduld im Ringen um die zukunftsweisende Lösung zuweilen auf harte Proben gestellt wurde, blicke ich nicht unzufrieden zurück.“

Das scheidende Kreistagsmitglied Bernd Becker (SPD)

Mit Beckers Rückzug steht innerhalb der SPD-Fraktion die zweite personelle Veränderung binnen weniger Tage an. Kurz zuvor hatte auch Frank Bettgenhäuser aus Neitersen aus gesundheitlichen Gründen sein Kreistagsmandat niedergelegt. Auf den Nachrückerpositionen ganz oben stehen laut Kreishaus Carmen Kreuzer aus Kirchen und Daniela Hillmer-Spahr aus Altenkirchen. Beide könnten, wenn sie zustimmen, die Fraktion künftig komplettieren.