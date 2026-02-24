AfD-Kandidat im Wahlkreis 1
Berges: Verschwendung von Steuergeldern sofort beenden
Jörg Berges geht für die AfD bei der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis 1 ins Rennen.
Jörg Berges

Sechs Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 1 (Betzdorf/Kirchen) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Jörg Berges. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der AfD selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Jörg Berges tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 1(Betzdorf/Kirchen) für die Partei AfD an.

Kreis AltenkirchenWK 1 – Betzdorf/Kirchen (Sieg)

