Die Beratungsstelle der Diakonie für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gibt es seit 50 Jahren Beratungsstelle der Diakonie in Altenkirchen: Ein halbes Jahrhundert für die Menschen da 05.11.2024, 06:45 Uhr

i Das Team der Beratungsstelle besteht aus Astrid Kaiser (von links), Eva C. Hähn, Ute Schwiemann, Barbara Stahlheber, Antje Daub-König, Lisa Münnich und Brigitte Schulz-Wagner. Foto: Aljoschka Dippold Aljoschka Dippold

Schwere Zeiten gibt es immer mal wieder. Sei es, dass Eltern bei der Erziehung der Kinder an ihre Grenzen kommen, dass es in der Ehe kriselt oder dass Paare vor der Frage stehen, ob jetzt ein guter Zeitpunkt für Nachwuchs ist. Gut, dass man nicht allein dasteht, wenn solche Krisenzeiten im Leben auftauchen.

Denn die Diakonie bietet seit einem halben Jahrhundert nicht nur Familien- und Lebensberatung, sondern auch Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung in ihrer integrierten, familienorientierten Beratungsstelle an, die sich mittlerweile im Stadthallenweg 12 in Altenkirchen befindet.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen