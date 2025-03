In Burglahr wird am Festwochenende 3. und 4. Oktober einiges zur 700-Jahr-Feier geboten. Am Fest beteiligt sich auch die Organisation „Vor-Tour der Hoffnung“, die Benefiz-Radtouren veranstaltet. Nun gab es erste Einblicke zum Programm.

Wenn ein Dorf ein hohes rundes Jubiläum begeht, dann dürfen die Feierlichkeiten gerne etwas üppiger ausfallen – schließlich ist es nicht selbstverständlich, dass sich eine Gemeinschaft über Jahrhunderte weiterentwickelt und bis in die Gegenwart fest zusammenhält. Das dachten auch Adi Krumscheid, Arnold Fischer und der Burglahrer Ortsbürgermeister Dieter Reifenhäuser, als sie nach dem erfolgreichen Abend mit Eckart von Hirschhausen im September 2024 den Blick über das Burgplateau schweifen ließen und dabei feststellten, dass das romantische Areal mit seinem trutzigen Wahrzeichen wie geschaffen ist für das Fest zum 700-jährigen Bestehen des kleinen Ortes im idyllischen Wiedtal.

Im Vorfeld seiner jüngsten Sitzung stellte der Ortsgemeinderat nun das Konzept für das Festwochenende am 3. und 4. Oktober vor. Dieter Reifenhäuser freute sich, als Gäste Jürgen Grünwald und Grit Zimmermann von der Organisation „Vor-Tour der Hoffnung“ begrüßen zu dürfen, die bei der Gestaltung der Feier eine zentrale Rolle spielen wird. Jürgen Grünwald aus Waldbreitbach, Gründer und Ehrenvorsitzender der landesweit bekannten Benefiz-Rennradtouren, beschrieb mithilfe eines Impulsfilms die Entstehung und die Intention der Organisation, die seit vielen Jahren mit ihren 3-Tages-Touren, aber auch mit 60 bis 80 „Vor-Ort-Aktionen“ im Jahr Spendengelder für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder sammelt – allein in 2024 waren es rund 750.000 Euro.

Spenden sollen 100 Prozent Hilfsinstitutionen zu Gute kommen

Jürgen Grünwald sagte mit Nachdruck, dass sämtliche Spenden zu einhundert Prozent den Hilfsinstitutionen zur Verfügung gestellt würden. Zusammen mit Arnold Fischer (der im Rahmen des Musikensembles „Die Adikrainer“ den Kontakt zur „Vor-Tour“ hergestellt hatte), Adi Krumscheid und Dieter Reifenhäuser schlug Jürgen Grünwald nun den Bogen zur Burglahrer 700-Jahr-Feier.

Geplant sei, am 3. Oktober eine möglichst große Gruppe von „Vor-Tour-Radlern“ auf dem Burgplateau anreisen zu lassen und dieses Eintreffen mit den Bürgern des Ortes festlich zu gestalten. Es habe sich bei den Aktionen der „Vor-Tour“ immer als sehr berührend erwiesen, wenn auch viele Kinder mit dabei wären – schließlich stünden die Jüngsten im Mittelpunkt der Benefiz-Radtouren. Die Sportler würden sich an diesem Tag auf der Burg mit einem Infostand, aber auch grundsätzlich unterstützend einbringen. „Wenn wir wissen, was wir tun können, dann packen wir mit an“, bekräftigte Jürgen Grünwald. „Und wenn das Eintreffen der Radler für eine bestimmte Uhrzeit geplant ist, dann sind wir in jedem Fall pünktlich da.“

Eröffnung des neuen Burgwanderwegs

Die Ratsmitglieder und teilnehmenden Bürger zeigten sich sehr beeindruckt von der professionellen Präsentation. Grünwald dankte seinerseits allen Burglahrern für die Möglichkeit, am Fest teilnehmen und die gute Sache weiter voranbringen zu können. Die Anwesenden erfuhren nun, dass die Musikvereine aus Burglahr und der Region am 3. Oktober für Unterhaltung sorgen und dabei auf eine Gage verzichten werden (11 bis 13 Uhr Musikverein „Westerwaldklänge Asbach“, 13.30 bis 15.30 Uhr „Westerwald Orchester Oberlahr“, 16 bis 18 Uhr „Die Adikrainer“). Dieter Reifenhäuser unterstrich, dass die Karnevalsgesellschaft, die Dorfgemeinschaft und die Ortsgemeinde Burglahr wieder ihre volle Unterstützung zugesagt hätten.

Ein weiteres Highlight des Festwochenendes sei übrigens die offizielle Eröffnung des neu entstehenden „Burg-Wanderweges“ am 4. Oktober. Für diesen zweiten Festtag sei auch noch ein „Mittelalter-Spektakel“ (unter anderem mit Bogenschützen und Ständen) geplant. Alle Überschüsse aus den Getränke- und Speisenverkäufen des Wochenendes würden im Anschluss an die „Vor-Tour der Hoffnung“ übergeben. Der Ortsbürgermeister betonte abschließend, dass der „Burg-Wanderweg“ zu 80 Prozent vom „Naturpark Rhein-Westerwald“ gefördert worden wäre. Die restlichen 20 Prozent seien zu seiner Freude durch Eigenleistung der Burglahrer aufgebracht worden.