Start und Ziel in Sassenroth Benefiz-Radeln mit beeindruckendem Ersatzmann im Sattel Gaby Wertebach 30.05.2026, 07:00 Uhr

i Marco Corigliano versorgt seinen Freund und Mitorganisator André Metzger aus dem Begleitfahrzeug heraus mit Getränken. André Metzger

Während in Italien die Radprofis beim Rundfahrt-Klassiker Giro kräftig in die Pedalen treten, absolvieren zeitgleich einige Westerwälder Radsportler eine 24-Stunden-Benefiz-Aktion. Nicht alle konnten sich langfristig darauf vorbereiten.

Was vor Jahren im kleinen Rahmen anfing, hat sich mittlerweile bereits über die Landesgrenze hinaus etabliert. Die 24-Stunden-Benefiz-Radrennfahrt am vergangenen Wochenende ab Sassenroth, dem Wohnort des Hauptorganisators Marco Corigliano, war nicht nur für die Region ein außergewöhnliches Event (wir berichteten).







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