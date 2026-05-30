Während in Italien die Radprofis beim Rundfahrt-Klassiker Giro kräftig in die Pedalen treten, absolvieren zeitgleich einige Westerwälder Radsportler eine 24-Stunden-Benefiz-Aktion. Nicht alle konnten sich langfristig darauf vorbereiten.
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Was vor Jahren im kleinen Rahmen anfing, hat sich mittlerweile bereits über die Landesgrenze hinaus etabliert. Die 24-Stunden-Benefiz-Radrennfahrt am vergangenen Wochenende ab Sassenroth, dem Wohnort des Hauptorganisators Marco Corigliano, war nicht nur für die Region ein außergewöhnliches Event (wir berichteten).