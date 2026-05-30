Start und Ziel in Sassenroth  
Benefiz-Radeln mit beeindruckendem Ersatzmann im Sattel
Marco Corigliano versorgt seinen Freund und Mitorganisator André Metzger aus dem Begleitfahrzeug heraus mit Getränken.
Marco Corigliano versorgt seinen Freund und Mitorganisator André Metzger aus dem Begleitfahrzeug heraus mit Getränken.
André Metzger

Während in Italien die Radprofis beim Rundfahrt-Klassiker Giro kräftig in die Pedalen treten, absolvieren zeitgleich einige Westerwälder Radsportler eine 24-Stunden-Benefiz-Aktion. Nicht alle konnten sich langfristig darauf vorbereiten.

Lesezeit 2 Minuten
Was vor Jahren im kleinen Rahmen anfing, hat sich mittlerweile bereits über die Landesgrenze hinaus etabliert. Die 24-Stunden-Benefiz-Radrennfahrt am vergangenen Wochenende ab Sassenroth, dem Wohnort des Hauptorganisators Marco Corigliano, war nicht nur für die Region ein außergewöhnliches Event (wir berichteten).

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren