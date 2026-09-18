Ende kommt nach 17 Jahren Beliebtes Betzdorfer Bistro „La Frasca“ muss schließen Claudia Geimer 18.09.2026, 07:00 Uhr

i Küchenmeister und Gastronom Torsten Nachtsheim ist enttäuscht, dass er sein Bistro "La Frasca" im ehemaligen Pagnia-Möbelhaus schließen muss. Claudia Geimer

Nach 17 Jahren schließt das Bistro „La Frasca“ in Betzdorf – Stammgäste sind fassungslos. Wirt und Team wollen die verbleibende Zeit nutzen, um gemeinsam noch einmal Erinnerungen zu schaffen.

Es ist ein beliebter Treffpunkt in Betzdorf. Vor allem Rentner kommen mittags zum Essen ins Bistro „La Frasca“ im ehemaligen Möbelhaus Pagnia. Doch mit dem Verkauf von Pagnia geht Ende September auch die Zeit des beliebten Bistros zu Ende.Küchenmeister und Gastronom Torsten Nachtsheim hat nach eigenen Angaben für ihn überraschend von den neuen Eigentümern die Kündigung des Pachtvertrags zum Ende des Monats erhalten.







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