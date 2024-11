Die beliebte Kölner Rock- und Karnevalsband Kasalla wird am Donnerstag, 31. Oktober, zum zweiten Mal unter der Federführung der Sportvereinigung Steineroth-Dauersberg 1919 die Zuschauer in der Stadthalle Betzdorf mit ihren neuesten Karnevalsliedern und weiteren kölschen Tön' in Partystimmung versetzen, teilt die SpVgg mit.

Kasalla, bekannt vor allem durch die kölschen Karnevalshits „Pirate“, „Jläser huh“ und „Wenn ich ne Engel bin“, gründete sich Mitte 2011 mit Gitarrist und Songwriter Flo Peil und Sänger Bastian Campmann. Peil ist seit Jahren in der Kölner Musikszene aktiv und schrieb bereits Musik und Texte für zahlreiche Kölner Bands wie die Bläck Fööss, die Paveier und den Kölner Jugendchor Sankt Stefan.

Zudem war der gebürtige Dürener Frontmann der Popgruppe Peilomat. Gemeinsam mit Sänger Bastian Campmann, Sohn des 2007 verstorbenen Räuber-Gitarristen Norbert Campmann, wurden erste Songs geschrieben. Schon früh ließ die Gruppe als Support bei Silbermond und beim 40-jährigen Bestehen der Höhner aufhorchen. 2022 feierte die Band ihr zehnjähriges Bestehen mit Carolin Kebekus und Gentleman in der Lanxess-Arena.

Zwei neue Songs

Hierauf können sich die Fans besonders freuen: „Wir bringen zwei neue Songs mit, die wir erst Ende September zum ersten Mal live gespielt haben.“ Darunter das besondere Lied „Ding Südkurv“ aus dem Kölner Stadion. Manfred Hartmann, Vorsitzender der Sportvereinigung, freut sich auf eines der größten Ereignisse der Vereinsgeschichte. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Es sind noch ein paar Tickets erwerbbar. Diese können bei den Vorverkaufsstellen der Stadthalle Betzdorf, in der Volksbank Gebhardshain und Elkenroth sowie in den Buchhandlungen Mankelmuth in Betzdorf und Braun in Herdorf bezogen werden sowie über www.events-tickets.de. Die Abendkasse ist geöffnet.