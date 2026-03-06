Wo bleibt die Mitarbeitervertretung? Diese Forderung war immer wieder in den vergangenen Monaten aus den Reihen der Belegschaft des Klinikums Kirchen zu hören und zu lesen. Nun gibt es Fortschritte in Sachen Beteiligung der Beschäftigten.
Lange war es ruhig an der Mitbestimmungsfront des Klinikums Kirchen, zu dem neben dem Haupthaus an der Sieg auch der Altenkirchener Standort gehört. Dabei wurden und werden seit der Trägerübernahme durch die Diakonie in Südwestfalen im vergangenen August wegweisende Entscheidungen getroffen und teils auch umgesetzt.