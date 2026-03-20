Kotfund identifiziert
Beleg für umherstreifende Wölfin bei Wissen
Auf ihren Streifzügen bleiben Wölfe meist unbemerkt. Aber nicht immer.
Auf ihren Streifzügen bleiben Wölfe meist unbemerkt. Aber nicht immer.
Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Hinsichtlich des Wolfsmanagements ist der Westerwald seit fast acht Jahren als Präventionsgebiet eingestuft. Anders ausgedrückt: Wölfe fühlen sich heimisch und sind hier viel unterwegs. Einen Nachweis gibt es auch aus Wissen.

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Seit ein paar Jahren sind wieder Wölfe im Westerwald heimisch. Immer öfter gibt es eindeutige Belege, seien es Aufnahmen von Fotofallen oder identifizierte Kotfunde. Ganz zu schweigen von den Angriffen auf Weidetiere, mal mit tödlichem Ausgang, mal “nur“ mit verschreckten Schafen, Ziegen, Damwild, Pferden oder Rindern.

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