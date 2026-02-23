Arzt aus Wissen zu Rahimzai Bekannter Mediziner kritisiert Umgang mit Chefärzten Daniel-D. Pirker 23.02.2026, 20:00 Uhr

i Bis Juli 2021 war der Wissener Hausarzt Michael Theis Obmann der Kreisärzteschaft. Michael Theis

Der Chefarzt der Inneren, Rafique Rahimzai, verlässt die Kirchener Klinik. Der ehemalige Obmann der Kreisärzteschaft im AK-Land nimmt den Wechsel zum Anlass für grundsätzliche Kritik an dem Umgang mit Chefärzten in Krankenhäusern. Was meint er genau?

Der Chefarzt der Inneren und Ärztliche Direktor am Krankenhaus Kirchen wechselt zum Klinikum Siegen. Nicht nur in den sozialen Netzwerken wurde deutlich: Mit Rafique Rahimzai verlässt ein bei Mitarbeitern, Patienten und Kollegen hoch angesehener Mediziner das Spital im Siegtal, das seit August von dem neuen Träger, der Diakonie in Südwestfalen, betrieben wird.







