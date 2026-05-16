Für Theater- und Musikfreunde
Bekannte Stars kommen nach Betzdorf
Die Anwesenden zeigen das druckfrische Programm mit den aufgeführten Konzerten und Theaterstücken
Die Anwesenden zeigen das druckfrische Programm mit den aufgeführten Konzerten und Theaterstücken
Gaby Wertebach

Tolle musikalische Spektakel, hochkarätige Schauspieler, viele Highlights: In Betzdorf können sich Kulturfreund und die, die es werden wollen, auf einiges freuen.

Lesezeit 3 Minuten
Das neue Programmheft der VHS-Theatergemeinde Betzdorf und der Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen mit insgesamt zwölf Veranstaltungen in der Spielzeit 2026/2027 liegt vor. Im Beisein des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, Joachim Brenner, Betzdorfs Bürgermeister Johannes Behner, dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchen, Andreas Hundhausen, sowie den Sponsoren, Michael Ulbrich von der Rhenag Westerwald und Sascha ...

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Kreis AltenkirchenKultur

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