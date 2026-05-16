Für Theater- und Musikfreunde Bekannte Stars kommen nach Betzdorf Gaby Wertebach 16.05.2026, 09:00 Uhr

i Die Anwesenden zeigen das druckfrische Programm mit den aufgeführten Konzerten und Theaterstücken Gaby Wertebach

Tolle musikalische Spektakel, hochkarätige Schauspieler, viele Highlights: In Betzdorf können sich Kulturfreund und die, die es werden wollen, auf einiges freuen.

Das neue Programmheft der VHS-Theatergemeinde Betzdorf und der Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen mit insgesamt zwölf Veranstaltungen in der Spielzeit 2026/2027 liegt vor. Im Beisein des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, Joachim Brenner, Betzdorfs Bürgermeister Johannes Behner, dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchen, Andreas Hundhausen, sowie den Sponsoren, Michael Ulbrich von der Rhenag Westerwald und Sascha ...







Artikel teilen

Artikel teilen