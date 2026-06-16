Gebäude ist betriebsbereit Beim Umzug ins neue Wissener Rathaus packen alle mit an Elmar Hering 16.06.2026, 20:00 Uhr

i Das neue Rathaus in Wissen wird in dieser Woche in Betrieb genommen. Die Mitarbeiter stemmen den Umzug selbst. Hier zu sehen ist die Ostseite mit dem Mitarbeitereingang. Drinnen sind derweil noch einige Restarbeiten zu erledigen. Später folgen der Abriss des Altbaus, der eingeschossige Anbau sowie die gesamte Gestaltung der Außenanlagen. Elmar Hering

Ruhig, schlank und relativ zügig ist die Bauphase des neuen Rathauses der Verbandsgemeinde Wissen verlaufen. Das spricht für ein gutes Zusammenspiel von externem Sachverstand und interner Motivation. Letzteres ist aktuell auch beim Umzug spürbar.

Diese Woche im Juni 2026 ist ein markantes Datum für die Wissener Kommunalverwaltung – aus gutem Grund. Denn das Rathaus zieht um, nein, exakter formuliert: Die Mitarbeiter managen in Eigenleistung den Umzug nach nebenan ins neu erbaute Verwaltungsgebäude.







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