Ruhig, schlank und relativ zügig ist die Bauphase des neuen Rathauses der Verbandsgemeinde Wissen verlaufen. Das spricht für ein gutes Zusammenspiel von externem Sachverstand und interner Motivation. Letzteres ist aktuell auch beim Umzug spürbar.
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Diese Woche im Juni 2026 ist ein markantes Datum für die Wissener Kommunalverwaltung – aus gutem Grund. Denn das Rathaus zieht um, nein, exakter formuliert: Die Mitarbeiter managen in Eigenleistung den Umzug nach nebenan ins neu erbaute Verwaltungsgebäude.