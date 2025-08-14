Nach sechs Wochen nähert sich der „Sommer im Kulturwerk“ unweigerlich der Ziellinie. Von den bislang sieben Konzerten konnte nur eines wetterbedingt nicht draußen auf der Open-Air-Bühne stattfinden. Jetzt ging es rockig zurück in die 70er.

Es waren Träume von einer „besseren Welt“, die am Mittwochabend die Band Bigfoot ins Wissener Kulturwerk brachte. Mehr als 100 Besucher säumten den Platz vor der Bühne, und die Musiker aus dem Raum Dillenburg und Westerwald taten zweieinhalb Stunden lang das ihre, um die Sommernacht zu einem Erlebnis werden zu lassen.

„She stood there bright as the sun on that California coast“ (Sie stand da, hell wie die Sonne an der kalifornischen Küste) singt Armin Fiedler die ersten Zeilen des Bob-Seger-Songs „Hollywood Nights“ und Arne Schuppner an der Gitarre, Markus Müller am Bass und Mario Domes am Schlagzeug liefern gleich einmal den passenden Sound, kernig und absolut authentisch.

i Ob entspannt sitzend, stehend oder zu der Musik tanzend: Die mehr als 100 Gäste zeigten sich vom Auftritt und der mitreißenden Musik der Band Bigfoot begeistert. Thomas Hoffmann

Die musikalische Botschaft begeistert von Beginn an, und die Bühnendeko (Teppiche als Markenzeichen, Tücher) und die Kleidung der Musiker tun ihr Übriges: Nach-Woodstock-Feeling und ein Hauch von Hippie-Bewegung mit bunten Hemden – das passt zu den 70ern. Wähnt man sich im einen Augenblick mit dem Hit „Black magic woman“ (ursprünglich von Fleetwood Mac, ab 1970 bekannt geworden durch Carlos Santana) mit genial-sehnsuchtsvollem Gitarrensolo in einer nahezu psychedelisch wirkenden Atmosphäre, so scheinen im nächsten Moment die Beatles mit ihrem „Come Together“ eine rockige Botschaft an die Gäste zu senden.

„Wir können hier heute ungestört feiern, das gibt es nicht überall auf der Welt und das wollen wir mit diesem Song deutlich machen“, ruft Armin Fiedler, und die Gäste honorieren das mit Applaus und Jubelpfiffen. Ebenso wie nach den vielen noch folgenden Songs, wobei die Palette von kernig-rockig bis hin zu nahezu romantisch reicht, wie etwa bei „Feel making love“ (Bad Company), bei dem der Sänger auch zur Akustikgitarre greift und dem Arrangement ein weiteres Stilmittel hinzufügt – an einem Abend, der in eine tolle Zeit voller Träume katapultierte, gegen Ende vor begeisterten Gästen noch einmal kongenial in Szene gesetzt mit der Deep-Purple-Songlegende „Smoke on the Water“.

Veranstaltungsreihe endet

Mit den Sommerferien geht auch die von der Wissener Eigenart organisierte und vom Kultursommer Rheinland-Pfalz geförderte Veranstaltungsreihe „Sommer im Kulturwerk“ zu Ende. Den Schlusspunkt setzt am Freitag, 15. August, 19 Uhr, der heimische Chor Da Capo mit Rock, Pop und Gospel.