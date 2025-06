Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Davon konnten sich in der Erlebnisbrauerei Hachenburg zahlreiche geladene Gäste überzeugen. Sie alle waren gekommen, um der Eröffnungsfeier zum Jubiläum „100 Jahre Musikverein Brunken“ im kommenden Jahr vom 22. bis 25. Mai 2026 (Pfingsten) beizuwohnen.

Bei prächtiger Stimmung informierten sie sich über das Festprogramm, das an diesem Abend vorgestellt wurde. Das locker-fröhliche Treffen vermittelte eine Ahnung davon, wie sehr sich die Mitglieder des Jubiläumsvereins auf diese viertägige Party freuen.

i Viel Spaß hatten die Gäste auf dem roten Teppich Gaby Wertebach

Was die Mitglieder des Musikvereins sich hatten einfallen lassen, das toppte tatsächlich so manche bisherige Veranstaltung. Nach der Begrüßung durch Simone Imhäuser und den Vereinsvorsitzenden Pascal Schneider führte der Weg für alle Gäste zunächst über einen roten Teppich, gesäumt von den jubelnden Heavenly Cheerleadern aus Altenkirchen. Diese hübsche Idee bescherte jedem Gast eine besondere Aufmerksamkeit, und es verwunderte nicht, dass alle bereits lachend ankamen. Natürlich war auch die Mickey Mouse, das Maskottchen des Musikvereins, welches vor Jahren ein Geschenk der Gebhardshainer Kirmesjugend war, beim Empfangskomitee mit dabei.

Vom Balkon der Brauerei ertönten Fanfarenklänge, daneben flatterten Fahnen mit dem Logo des Musikvereins Brunken. Auch an verschiedenen Stellen des Außengeländes spielten die Musiker. Im Inneren der Hachenburger Brauerei verblüfften sogar drei Alphornbläser die Gäste.

i Überall spielte die Musik. Gaby Wertebach

Zahlreiche Vereine fanden sich unter den Geladenen, die Kirmesjugend Gebhardshain, Mitglieder verschiedener Freiwilliger Feuerwehren, eine Abordnung des Wissener Schützenvereins und Vertreter der Karnevalsgesellschaft Wissen. Daneben zahlreiche Sponsoren, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre.

Nach begrüßenden Worten des Vorsitzenden Pascal Schneider und des geschäftsführenden Gesellschafters der Westerwald-Brauerei, Jens Geimer, gab es die Möglichkeit, perfekt organisiert und aufgeteilt in Gruppen zu 50 Personen im Brauerei-Kino einer Filmvorführung beizuwohnen – sogar stilecht mit Popcorn und Getränken. Nicht nur der Musikverein, sondern auch die Höhepunkte der Festveranstaltung im kommenden Jahr, aber auch die Unterstützer des Vereins wurden gezeigt. Für Spaß sorgte der Austausch des Ortsschildes Brunken gegen „Bundesmusikhauptstadt 2026“, was im realen Leben sicher ein Wunschtraum der Musiker bleiben muss.

Viertägiges Fest an Pfingsten 2026

Anschließend ging es in den Zwickelkeller, wo auf einer Leinwand verschiedene Musikgruppen für Stimmung sorgten, die allerdings bei dem riesigen Andrang und dem kühlen Bier auch so bereits gegeben war. Die Musiker verwöhnten ihre Gäste, wem es im Gedränge zu warm wurde, der konnte sich im Außengelände mit einem Eis erfrischen, auch leckere Brezeln waren im Angebot.

Die Hachenburger Brauerei gehört ebenso wie My dear Captain künftig als regionaler Partner zum Musikverein Brunken. Patrick Bell, Vorsitzender des Festausschusses, gab unserer Zeitung einen kurzen Einblick in die geplanten Aktivitäten. Alle Veranstaltungen finden im Festzelt an der Hachenburger Straße statt. Am Freitag, 22. Mai, geht es los mit einer Zeitreise durch die Geschichte des Vereins. Auf musikalische und lustige Art und Weise wird alles gezeigt, was in den vergangenen 100 Jahren passiert ist. Am Samstag, 23. Mai, gibt es laut den Organisatoren die größte Geburtstagsparty aller Zeiten. Der Sonntag, 24. Mai, steht ganz im Zeichen der Blasmusik. Rund 1000 Musiker verwandeln den Selbacher Ortsteil Brunken in die “Bundesmusikhauptstadt„ 2026 und unter dem Motto “Tradition trifft Moderne„ in das “Woodstock„ im Westerwald. Den Abschluss bildet die “Musik im Glas" am Pfingstmontag, 25. Mai, mit verschiedenen Musikvereinen unter anderem aus Baden-Württemberg und Bayern.

Weitere Informationen gibt es via Homepage www.musikverein-brunken.de oder per E-Mail unter info@musikverein-brunken.de.