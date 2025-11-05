Bei „Wissen op Kölsch“ singen Fans kräftig mit

Nur knapp 58 Kilometer Luftlinie sind es von Wissen nach Köln. Kein Wunder, dass dort Lieder wie „Ohne Dom, Ohne Rhing, Ohne Sunnesching“, „Drink doch eine met“ und „Kumm loss jonn“ eine große Fangemeinde haben.

Die kölsche Musikszene hat im Westerwald und an der Sieg viele Fans. Das zeigte sich erneut bei der dritten Auflage von „Wissen op Kölsch“ im Kulturwerk in Wissen.

Dem Wissener Schützenverein war es gelungen, kurz vor Beginn der fünften Jahreszeit drei der führenden Kölner Bands für ein Gastspiel zu gewinnen.