Tagsüber in Wissen Bei Überfall Handy und Portemonnaie erbeutet 29.01.2025, 13:17 Uhr

i Der Raubüberfall ereignete sich tagsüber in der Gerichtsstraße in Wissen, in der momentan fleißig gebaggert und gearbeitet wird. Thomas Hoffmann

Ausweislich der jüngsten Kriminalstatistik werden in Wissen pro Jahr durchschnittlich etwa 700 Delikte angezeigt. Die polizeiliche Aufklärungsquote liegt in der Stadt bei hohen 66,6 Prozent. Jetzt hat es wieder einen Vorfall gegeben.

Ein Raubüberfall am helllichten Tag hat sich Anfang der Woche mitten in der Kleinstadt Wissen ereignet. Wie die Kriminalpolizei Betzdorf mitteilt, ist es am Montag, 27. Januar, zwischen 13:10 und 13:30 Uhr in der Gerichtsstraße in Höhe des Norma-Marktes zu einer räuberischen Erpressung gekommen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen