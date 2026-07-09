Was die Malteser ärgert Bei Kleiderkammer in Wissen landet immer mehr „Schrott“ Elmar Hering 09.07.2026, 20:00 Uhr

i Peter Vanderfuhr ist seit vielen Jahren bei den Maltesern in Wissen aktiv. Ausdrücklich, so unterstreicht er, sei der öffentlich zugängliche Altkleidercontainer im Innenhof der Heisterstraße 9 nur für gut erhaltene Kleidung bestimmt. Aber in jüngster Zeit komme es immer häufigr vor, dass Unbekannte säckeweise Plunder zurückließen. Elmar Hering

Die ehrenamtliche Kleiderkammer der Malteser in Wissen ermöglicht es bedürftigen Menschen, sich kostengünstig mit gebrauchter, aber gut erhaltener Kleidung auszustatten. Doch jetzt kommt ein Hilferuf von dort.

Immer öfter landen dreckige Sachen, Küchenutensilien, Plastik und vieles mehr bei der Kleiderkammer der Malteser in Wissen. „Es gab sogar schon Gläser mit eingemachten Lebensmitteln“, sagt der Malteser-Stadtbeauftragte Peter Vanderfuhr zu den „Wildablagerungen“, und seine Frau Beate ergänzt: „Nicht selten finden wir in den Säcken und Kartons, die uns Unbekannte vor die Tür legen, zum Beispiel ausrangierte Deko-Artikel, Vasen, Kerzenständer und ...







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