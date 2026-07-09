Die ehrenamtliche Kleiderkammer der Malteser in Wissen ermöglicht es bedürftigen Menschen, sich kostengünstig mit gebrauchter, aber gut erhaltener Kleidung auszustatten. Doch jetzt kommt ein Hilferuf von dort.
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Immer öfter landen dreckige Sachen, Küchenutensilien, Plastik und vieles mehr bei der Kleiderkammer der Malteser in Wissen. „Es gab sogar schon Gläser mit eingemachten Lebensmitteln“, sagt der Malteser-Stadtbeauftragte Peter Vanderfuhr zu den „Wildablagerungen“, und seine Frau Beate ergänzt: „Nicht selten finden wir in den Säcken und Kartons, die uns Unbekannte vor die Tür legen, zum Beispiel ausrangierte Deko-Artikel, Vasen, Kerzenständer und ...