Drei Freundinnen eröffnen ein Keramik-Malstudio in Altenkirchen. Dort kann sich jeder nach Lust und Laune künstlerisch betätigen – und das Ergebnis mit nach Hause nehmen. Die Besucher der „Vorpremiere“ sind begeistert.

In aller Ruhe einer kreativen Tätigkeit nachgehen zu können, das entspannt nicht nur – es macht auch glücklich, später etwas Selbstgefertigtes in Händen zu halten. Eine Erkenntnis, die Nina Siewert, Sarah Niederhöfer und Conny Franken zu einer tollen Geschäftsidee inspiriert hat: Am Samstag, 13. September, eröffnen die Freundinnen ihr Keramik-Malstudio „Alle Tassen im Schrank“ in der Bahnhofstraße 20.

Damit hält ein Konzept Einzug in die Kreisstadt, das hierzulande neu und für alle, die sich gerne mit schönen Dingen umgeben, verblüffend einfach umzusetzen ist. Unsere Zeitung nutzte die Gelegenheit, bei der „Vorpremiere“ in die Räumlichkeiten und in die Praxis der Maltechniken hineinzuschnuppern. Die Geschäftsgründerinnen hatten diese „Peek-Preview“ ganz bewusst einige Wochen vor dem offiziellen Start organisiert. „Wir möchten schauen, wie es bei laufendem Betrieb mit voller Auslastung wirklich sein wird“, erzählten Nina Siewert und Sarah Niederhöfer kurz vor der Ankunft der rund 45 Gäste aus dem Freundes- und Bekanntenkreis des Trios.

i Das Altenkirchener Keramik-Malstudio "Alle Tassen im Schrank" umfasst diverse gemütliche Arbeitsräume. Hier sind im Hintergrund die rund 200 Keramik-Rohlinge zu sehen, die sich die Kunden zum Bemalen aussuchen können. Julia Hilgeroth-Buchner

Schon beim Eintreten ins Studio kannte die Begeisterung keine Grenzen. „Das ist ja wunderschön geworden“, staunten die Besucher angesichts der luftig-leichten, ein wenig nordisch anmutenden Möblierung und der gelungenen Präsentation der Materialien. Die rund 75 Spezialfarben in allen Schattierungen, mehr als 200 Keramik-Rohlinge und eine Fülle von Werkzeugen und Utensilien sind nämlich entlang der Wände des Studios zum Greifen nah aufgebaut.

Sehr verlockend, fanden die Gäste und ließen sich gerne in die drei Arbeitsbereiche entführen, wo sie von den Inhaberinnen in nur wenigen Minuten ins fröhliche Tun gebracht wurden. Kennengelernt hatte Nina Siewert das Geschäftsmodell „Paint your Style“ vor drei Jahren in Leutkirch im Allgäu. Da die Freundinnen, die alle über langjährige pädagogische Erfahrung verfügen, eine neue Herausforderung suchten, war der Beschluss schnell gefasst. Sie besuchten eine intensive Schulung in Berlin, mieteten die Räume in der Altenkirchener Bahnhofstraße an und begannen mit der umfangreichen Umgestaltung. Was hat es nun mit diesem niederschwelligen Ansatz auf sich?

i Schon die Schaufensterdekorationen des neuen Altenkirchener Keramik-Malstudios "Alle Tassen im Schrank" machen Lust aufs kreative Gestalten. Sämtliche Techniken sind sehr einfach umzusetzen und eignen sich für Menschen aller Alterstufen. Julia Hilgeroth-Buchner

„Wichtig ist, dass die Keramik nicht bei uns hergestellt wird und dass wir keine regulären Kurse anbieten. Die Kunden kommen nach Vereinbarung oder im Rahmen der Öffnungszeiten von Mittwoch bis Sonntag hierher, suchen sich ihre Rohlinge aus und erhalten von uns eine Einführung in die Techniken. Dann können sie schon mit dem Malen und Dekorieren beginnen. Wir glasieren und brennen die Objekte dann, und die Kunden holen sie in den nächsten Tagen ab. Der Preis richtet sich nach der ausgesuchten Keramik. Darin ist bereits alles enthalten, was man bis zur Fertigstellung braucht.“ Die Inhaberinnen, die übrigens auch Kindergeburtstage oder Junggesellinnenabschiede anbieten, freuen sich ab dem 13. September auf Besucher aller Altersstufen.

Wer mehr wissen möchte, der wird auf www.alletassenimschrank.eu fündig.