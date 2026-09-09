Event in Betzdorf Bei Firmenlauf bereits mehr als 1000 Schüler angemeldet Thomas Leurs 09.09.2026, 10:00 Uhr

i Beim 12. Westerwälder Firmenlauf im vergangenen Jahr waren insgesamt mehr als 1300 Teilnehmer am Start – allein mehr als 800 Schülerinnen und Schüler gingen auf die Strecke in der Innenstadt. Frank Steinseifer

In eineinhalb Wochen ist der 13. Westerwälder Firmenlauf in Betzdorf. In diesem Jahr in der Wilhelmstraße. Anmeldungen sind weiter möglich. Es wird wohl ein neuer Rekord. Schon mehr als 1000 Schüler haben sich für das Event angemeldet.

Es ist erst der zweite Westerwälder Firmenlauf, den Daniel Bätzing und Laura Stern-Bätzing vom Sportbekleidungsgeschäft Ausdauer, ausrichten. Und er wird wohl alle bisherigen Rekorde brechen. 1500 personalisierte Startnummern sind bereits gedruckt. Vor allem die Jüngeren sind in großer Zahl mit dabei.







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