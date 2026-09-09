In eineinhalb Wochen ist der 13. Westerwälder Firmenlauf in Betzdorf. In diesem Jahr in der Wilhelmstraße. Anmeldungen sind weiter möglich. Es wird wohl ein neuer Rekord. Schon mehr als 1000 Schüler haben sich für das Event angemeldet.
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Es ist erst der zweite Westerwälder Firmenlauf, den Daniel Bätzing und Laura Stern-Bätzing vom Sportbekleidungsgeschäft Ausdauer, ausrichten. Und er wird wohl alle bisherigen Rekorde brechen. 1500 personalisierte Startnummern sind bereits gedruckt. Vor allem die Jüngeren sind in großer Zahl mit dabei.