Diebstahl in Burglahr Bei dieser Vorgeschichte hat Richterin keine Wahl 27.11.2024, 06:00 Uhr

i Ein 38-Jähriger musste sich vor dem Schöffengericht in Betzdorf verantworten. Er hatte im Herbst 2022 und Anfang 2023 mehrere Diebstähle begangen. Eine weitere Haftstrafe war deshalb unumgänglich für ihn. Thomas Leurs

Sebastian S. ist seit seiner Jugend straffällig. Nun muss sich der jetzt 38-Jährige für Diebstähle in Burglahr und Peterslahr verantworten. Die Richterin sieht keine Chance auf eine Bewährungsstrafe, richtet aber einen Wunsch an den Angeklagten.

Gleich wegen mehrerer Diebstähle musste sich Sebastian S. (Name geändert) vor dem Schöffengericht in Betzdorf verantworten. Richterin Dedekind sah es als erwiesen an, dass der 38-Jährige in Burglahr und Peterslahr in Autos zum Teil eingebrochen war und mit den entwendeten Bankkarten Geld abgehoben hatte.

