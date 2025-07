Wenn sich ein „Lukas Becker“ bei einem Betrieb um einen Ausbildungsplatz bewirbt, erhält er in zwei von drei Fällen eine Antwort. Bei einem „Yusuf Kaya“ oder einer „Habiba Mahmoud“ hingegen bleibt das Postfach eher leer, weil Betriebe Mehraufwand bei Personen mit Migrationsgeschichte befürchten. Das haben Forscher an der Universität Siegen in einer repräsentativen Studie herausgefunden. Wir haben mit Ekkehard A. Köhler, Professor am Zentrum für ökonomische Bildung der Universität, über die Feldstudie gesprochen, bei der mehr als 50.000 E-Mail-Anfragen an Betriebe geschickt wurden, die einen Ausbildungsplatz ausgeschrieben und dies der Bundesagentur für Arbeit gemeldet hatten. Im Anschluss befragte die Gruppe rund 700 Unternehmen zu ihren Erfahrungen mit Bewerbern mit Migrationshintergrund.

Bei der Benachteiligung lässt sich laut Studie erstmals ein Ranking bei einem vermuteten Migrationshintergrund feststellen. Bewerberinnen oder Bewerber mit deutsch klingenden Namen erhielten bei dem Feldversuch auf 100 Bewerbungen durchschnittlich 67 Antworten. Deutlich schlechter schnitten demnach Personen mit nicht-deutsch klingenden Namen ab: „Ivan Smirnov“ (russisch) erhielt laut Pressemitteilung der Uni 56 Antworten, „Ariel Rubinstein“ (hebräisch) 54, „Yusuf Kaya“ (türkisch) 52. Schlusslicht war „Habiba Mahmoud“ (arabisch) mit nur 36 Antworten. Als Gründe für eine mögliche Benachteiligung nannten die Betriebe Befürchtungen vor vermuteten Sprachbarrieren, kultureller Distanz sowie fehlenden Aufenthaltsgenehmigungen und verwiesen auf den befürchteten Mehraufwand im Umgang mit Behörden und zusätzlicher Bürokratie. Das Interview mit Ekkehard A. Köhler im Wortlaut:

Von den Ergebnissen überrascht

„Herkunft schlägt Leistung“ ist die Kurzformel für das Resultat der Studie. Wie überraschend war für Sie das Ergebnis?

Wir hatten vermutet, dass es einen „Bias“ gibt, der viele Gründe haben kann. Daher wollten wir gezielt untersuchen, ob bessere (Schul-)Leistungen zumindest einen positiven Effekt haben, wenn junge Menschen auf der Suche nach Ausbildungsplätzen Unternehmen anschreiben, die eine Stelle ausgeschrieben haben. Dass das jedoch nicht der Fall war, und wir sehr deutliche Unterschiede je nach vermutetem Hintergrund sehen, das hat uns schon überrascht.

Sie haben mehr als 50.000 Anfragen verschickt. Welche anderen Faktoren außer dem Namen hätten (theoretisch) eine Rolle für die Betriebe spielen können, ob sie antworten oder nicht?

Wir finden in den Schätzungen durchaus viele Faktoren, die hier das Ergebnis beeinflussen können. So spielt es eine Rolle, wie groß das Unternehmen ist. Größere Unternehmen haben eine Personalabteilung. Da ist man an bestimmte Abläufe gebunden und eine Anfrage wird mit höherer Wahrscheinlichkeit beantwortet. Aber auch lokale Faktoren wie die Arbeitslosigkeit spielen eine Rolle. Je höher die Arbeitslosigkeit vor Ort, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Antwort erhält.

Welche Branchen haben überdurchschnittlich reagiert, welche blieben hinter dem statistischen Mittel zurück?

Vorweg muss man die Kommunen nennen. Hier haben wir nur geringe Unterschiede zwischen unseren Treatments feststellen können. Im Handel und im Dienstleistungssektor wird hingegen seltener geantwortet. Auch im Handwerk. Dort haben wir jedoch auch viele kleinere Betriebe. Und die suchen sich ganz genau aus, wem sie gegenüber responsiv sein wollen. Das bedeutet aber nicht, dass das Handwerk durchweg diskriminiert. Im Handwerk überlegt man sich wohl aber dreimal, wem man eine Chance geben will, da die Vertragsauflösungsquote im Vergleich sehr hoch ist.

Sie haben es anklingen lassen: Spielte tatsächlich auch die Betriebsgröße eine Rolle, ob es eine Rückmeldung gab?

Absolut. Je kleiner der Betrieb, desto geringer ist die Rücklaufquote im Allgemeinen. Wir hatten in der Mehrzahl kleinere und mittlere Betriebe im Sample. Die großen Unternehmen haben eigene Personalabteilungen und rekrutieren über andere Kanäle.

Anonymisierte Bewerbungsverfahren?

Wie fällt die regionale Bilanz für die Bereiche Westerwald und Siegerland aus?

Der Kreis Siegen-Wittgenstein liegt in etwa im Bundesdurchschnitt. Im Landreis Altenkirchen sahen wir ein schlechteres Abschneiden als im Bundesdurchschnitt. Das gilt auch für den Westerwaldkreis.

Sind die Erkenntnisse aus der Studie nicht ein Plädoyer für anonymisierte Bewerbungsverfahren?

Das Studiendesign, an dem wir uns orientieren, kommt aus den Vereinigten Staaten und ist vielfach verwendet worden. Dort hat es unterschiedliche Initiativen gegeben, um zum Beispiel Namen im Bewerbungsprozess zu anonymisieren. Rechtlich vorgeschrieben ist es allerdings nicht. Ich denke, dass es die Privatautonomie untergräbt. Denn anders als im öffentlichen Sektor sollten die Privaten frei entscheiden dürfen, wer eine Chance erhält. Es ist nur sehr bedauerlich, wenn sehr gut qualifizierte Bewerberinnen und Bewerben mit Migrationshintergrund keine Chance bekommen und sodann Stellen unbesetzt bleiben. Darauf wollen wir aufmerksam machen: „Think twice!“

Was können Sie jungen Menschen mit Blick auf Bewerbungen raten, die nicht „Lukas Becker“ heißen?

Hartnäckig zu sein. Anzurufen. Nachzuhaken. Nicht locker zu lassen. Auch wenn es extra Meter sind.

Welche Erkenntnisse können Schule oder auch Berufsberatungen aus Ihrer Erhebung gewinnen?

Dass sehr gut formulierte und fehlerfreie Anschreiben, beste Noten und Berufserfahrung zwar notwendig aber nicht hinreichend für einen Termin zum Vorstellungsgespräch sind: Nur in der Verwaltung haben wir eine Antwortrate von über 65 Prozent bekommen. Wir müssen also alle hartnäckig sein.

Eher spärliche Rückläufe im Westerwald

Wie hoch war der Rücklauf in den einzelnen Landkreisen auf die fiktiven Bewerbungsschreiben? Auch diese Zahlen hat die Feldstudie der Universität Siegen parat. So schneidet der Kreis Altenkirchen hier eher unterdurchschnittlich ab. 36,07 Prozent der Anfragen (also nur gut jede dritte) wurde beantwortet. Im Westerwaldkreis liegt diese Quote mit 39,64 Prozent nur unwesentlich höher. Der Kreis Neuwied (41,18 Prozent) knackt zumindest die 40-Prozent-Marke, während der Kreis Siegen Wittgenstein mit 45,91 Prozent diese Zahl noch einmal toppt. Äußerst antwortfreudig waren die Firmen im Oberbergischen Kreis: Hier gab es einen Rücklauf von 60,5 Prozent. kra