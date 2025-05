Bei einem Alleinunfall auf der K71, dicht an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen, ist am Mittwochmorgen zum Glück niemand verletzt worden. Wie die Polizeiwache Wissen mitteilt, befuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Audi A 6 gegen 7.50 Uhr die Kreisstraße von Morsbach kommend in Richtung Birken-Honigsessen. In Höhe des Gehöfts Dietershagen geriet das Fahrzeug aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach links von der Straße ab, prallte gegen einen Telefonmast und streifte einen zweiten. Der Pkw schleuderte über die Fahrbahn und kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stillstand. Entgegen der Erstmeldung blieben beide Insassen (Fahrer und 18-jährige Beifahrerin) unverletzt. Die Feuerwehren aus Hamm, Katzwinkel und Wissen sowie der Rettungsdienst waren vor Ort. Das verunfallte Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.