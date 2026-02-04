Diskussion Innenstadt Betzdorf
Behners Facebook-Post: Jetzt redet der Gemüsehändler
Der Gemüsehändler in der Betzdorfer Innenstadt am vergangenen Dienstagabend.
Thomas Leurs

Betzdorfs Stadtbürgermeister hatte über das vergangene Wochenende einen verlotterten Gemüsestand in der Innenstadt auf Facebook gepostet. Darunter ist eine lebhafte Diskussion entstanden. Unsere Zeitung hat mit dem Besitzer des Geschäfts gesprochen.

Dutzende von Kommentaren hatte Johannes Behner (CDU), Stadtbürgermeister von Betzdorf und Landtagskandidat, am vergangenen Wochenende auf seiner Facebook-Seite provoziert. Darin postete er einen Gemüsestand in der Betzdorfer Innenstadt voller nicht abgeholter Kartons.

